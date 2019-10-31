刺青人類學！到高美館看全球5千年刺青藝術

2019-10-31 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／高雄即時報導



高雄市立美術館近年好展覽不斷，這段期間更一次展出「刺青—身之印」、「以光織界：徐永旭的藝術世界」、「故宮 x高美館：國寶新媒體藝術展」等五、六檔展覽。若前往高雄，千萬別忘抽空到高美館看展，還能一睹三樓近月重新打造的展場空間。

重量級展覽「刺青」，是人類史上首次刺青藝術歷史展，透過五個展區、200件刺青展品，讓觀眾一睹人類世界五千年來在此主題的同與不同。這也是高美館首度和法國國家凱布朗利博物館合作，台灣版更加入在地視角，展現南島民族與當代刺青樣貌。

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首個展區「從全球到邊緣」呈現刺青在不同國的演變。展品顯示，在歐洲，刺青到19世紀都用來標示罪犯；另一方面，從15世紀大探險時代，只有水手和冒險者可以刺青，不少殖民政府則強力禁止刺青。有趣的是，到了19世紀初的歐洲，刺青轉化為表達個體性的地下語彙，匯聚成抵制主流的實際行動，流傳到街頭、監獄與表演藝術圈。

第二區「運轉中的藝術」揭示刺青轉往藝術形式的蛻變。高美館表示，這可歸功於歐、亞、北美在技術與藝術價值上積極創新並相交流的刺青藝術家。像1891年，美國人奧瑞利發明電動刺青機，大幅增進刺青的發展與傳播；在英國，刺青藝術家沿襲日本刺青客自1902年起集結成社的模式，並於1953年在布里斯托成立首個刺青俱樂部。

轉往第三區，將看到傳統刺青的復興。高美館表示，在日本以外的亞洲與大洋洲，刺青自18世紀起因受殖民化、基督教化與社會變革的影響而被遺棄，除了極少數島嶼，刺青等習俗都衰退沒落，幸好1980年代起，原住民的刺青從業者迎來了國際性的客戶群，讓傳統刺青再現。

「世界的新版圖」展區則顯現各種刺青流派。展品顯現，刺青藝術家卡特萊特與魯迪從墨西哥裔美國人特有的奇卡娜（chicana ）文化，找到源自美墨兩地與流行文化的圖案語彙。在中國與台灣，刺青師靈感來自流行文化及漫畫、電玩、電影乃至中國歷史圖像。

「今日刺青」展區表現各國差異：日本「入墨」風格、美國舊派、俄國古拉格監獄刺青的粗放、歐式「生澀」線條，還有一派有如在人體上畫抽象畫，創意十足。

各式展品包括攝影、畫像、錄像、雕塑、裝置，觀眾看著各國各異階級，在不同儀式與狀況下刺青，有如目睹一場場人類學洗禮，保證震撼。展至明年2月9日。

同在一樓展場的「以光織界」也讓人大開眼界。陶瓷藝術家徐永旭一直研發陶瓷材質的薄、透及各種可能型態，本次展覽以「光」為主題，邀集他2011年發展至今21組件代表作，每件巨大雕塑都如自然的有機生物，巧妙型態恰好與輕透材質對應。

如此輕透感乃是苦心鍛造而成。學者指出，徐永旭是將厚重黏土碎化、薄化並重新組構，才呈現出這種超越實體的視覺「輕盈感」。實體感十足的陶瓷，在藝術家手下，竟能如紙雕般輕盈、纖維般繞指柔，看過就很難忘懷。展至明年3月15日。

三樓展場本身也有可觀。在高美館館長李玉玲邀請建築師、燈光設計師巧思下，此展場空間運用可各自調整的燈光，讓不同展品隨著燈光差異展現最適合的表情，而非像過去一樣只能被整排一模一樣的燈光控制得表情全無。

李玉玲表示，相對於早期沙龍式的陳列型美術館，現代主義時期的美術館多是為了不干擾藝術而顯中性的「白盒子」（white cube），目的是凸顯出藝術品。然而如此設計，會讓觀眾觀賞之際去脈絡化，彷彿抽離掉所有時空。