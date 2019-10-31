化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！
2019-10-31 21:06
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
許多人早上出門，就是要睡到最後一刻，上妝時也手忙腳亂，而這些基本化妝順序，如：洗臉、化妝水、精華液等步驟都不會搞錯，但往往上妝時，為了求方便，就有問題開始浮現。
許多台灣女性都愛用的BB霜，使用上最常發現問題，基本上BB霜是用來遮瑕，且可以有效又快速讓妝感都快速地上臉，但到底要先上防曬霜，還是先上BB霜，這些先後順序，會導致妝感的差異性嗎？來看看以下幾點妳是否做到了。
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第一步：肌膚補水
補水是大家都知道的肌膚保養觀念，到底要多少的水分，才能使我們的妝感完美，完妝不浮粉呢？出門前最重要的基本保養步驟：化妝水、精華液、乳液（面霜），千萬不要怕麻煩這些繁瑣的步驟，缺一不可。皮膚只有在把水分都吸收飽滿之後，才不會有起屑的問題，在周間最好也適時的敷面膜來補充肌膚的水分，維持著肌膚水潤感，才能讓肌膚透出光澤及飽滿感。
第二步：防曬霜（乳）
許多人都不知道防曬霜與BB霜到底哪個先後，順序也常常會弄不清楚，導致皮膚怎麼越曬越黑的原因。只要保持一個觀念，只要是屬於「化妝品類」都應該在基礎保養的最上層，這麼一來，我們就可以清楚明白，防曬上應該是在保養的最後一個程序，緊接著才是BB霜登場的時候，這樣也比較不會造成肌膚的負擔。
第三步：塗抹BB霜
用一個簡單的方式，讓遮瑕與膚色一次到位的莫過於BB霜了。只要選對顏色，對於現在忙碌的社會與腳步，當然是最佳選擇，但切記，想要讓BB霜均勻地在肌膚上，還是建議使用輔助道具，例如：美妝蛋、美妝刷等來幫助上色，才能讓BB霜上色零死角。
第四步：畫眉毛
第4步驟來到眉毛，眉毛是臉部的表情重點，大家都知道，畫眉毛需要高超的技巧，這是需要時間的練習，才有一番成就。每每畫出自己滿意的眉毛時，總會對著鏡子的自己說，「我也太厲害了吧」，選擇眉筆或眉粉時，要切記記得挑選不要離自己髮色差異太大的色號，不然眉毛會像是兩條掛在天空一般突兀。
第五步：上口紅
口紅相信是大家最熟知的，也是會讓人在購買時，總有選擇障礙的一個美妝產品。想要完美的唇形，就必須先用唇筆勾勒清楚唇線，再將顏色塗滿，才能塗抹出飽滿又均勻的色調，在挑選口紅時，要切記，不要因為喜歡顏色，而忽略了自己的膚色是否匹配。
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