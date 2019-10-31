乾隆傳世孤品現身！結合中西特色如意耳瓶將拍賣

2019-10-31 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／即時報導



香港邦瀚斯拍賣公司今宣布，將於11月26日香港「中國瓷器及工藝精品」拍賣會呈獻目前已知傳世品中唯一一件結合明代成化青花裝飾風格及西洋繪畫技法之乾隆青花御瓷──清乾隆青花秋葵瑞芝如意耳瓶，估價1000萬至1200萬港元（約新台幣3900萬至4680萬元）。

香港邦瀚斯表示， 此品瓶身所繪纏枝花紋可謂中西結合典範，屬同類乾隆青花瓶中之孤品。邦瀚斯說，秋葵紋飾取材自明代成化青花宮碗，於乾隆時期宮廷器皿中極其罕見。然而，秋葵紋飾的青花勾勒清楚，分水鮮明，發色雅緻，明暗有度，花紋姿態婉轉，曼妙如生，其明暗有度的萱草紋繪畫技法更應受供職清廷的西方傳教士的影響。

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邦瀚斯表示，傳教士將西畫元素帶入中式設計，與成化瓷器所見中國傳統的「雙鉤平塗」相結合，呈現出立體雅緻的效果，風靡一時。瓶頸如意耳寓意「吉祥如意」，迄今所見為乾隆一朝獨創，多飾於琺瑯彩瓷器，而少見於青花御瓷。

香港邦瀚斯中國古董藝術部主管王晰博表示，乾隆皇帝在藝術審美上慕古創新，並接受西洋美學，在對前朝藝術進行仿製以表喜愛和致敬時，又懷有超越前人的雄心。他們從大量歷史文獻中可知乾隆對成化瓷器的重視程度，而此瓶以新樣創制，紋飾融合成化青花宮碗及西方繪畫之技法，別有新意，「堪稱傳世孤品」。