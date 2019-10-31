親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生喊好可怕

韓國瑜又出招：學貸免息！教部憂學生貸款套利

乾隆傳世孤品現身！結合中西特色如意耳瓶將拍賣

2019-10-31 20:36聯合報 記者何定照／即時報導

香港邦瀚斯拍賣公司今宣布，將於11月26日香港「中國瓷器及工藝精品」拍賣會呈獻目前已知傳世品中唯一一件結合明代成化青花裝飾風格及西洋繪畫技法之乾隆青花御瓷──清乾隆青花秋葵瑞芝如意耳瓶，估價1000萬至1200萬港元（約新台幣3900萬至4680萬元）。

香港邦瀚斯表示， 此品瓶身所繪纏枝花紋可謂中西結合典範，屬同類乾隆青花瓶中之孤品。邦瀚斯說，秋葵紋飾取材自明代成化青花宮碗，於乾隆時期宮廷器皿中極其罕見。然而，秋葵紋飾的青花勾勒清楚，分水鮮明，發色雅緻，明暗有度，花紋姿態婉轉，曼妙如生，其明暗有度的萱草紋繪畫技法更應受供職清廷的西方傳教士的影響。

邦瀚斯表示，傳教士將西畫元素帶入中式設計，與成化瓷器所見中國傳統的「雙鉤平塗」相結合，呈現出立體雅緻的效果，風靡一時。瓶頸如意耳寓意「吉祥如意」，迄今所見為乾隆一朝獨創，多飾於琺瑯彩瓷器，而少見於青花御瓷。

香港邦瀚斯中國古董藝術部主管王晰博表示，乾隆皇帝在藝術審美上慕古創新，並接受西洋美學，在對前朝藝術進行仿製以表喜愛和致敬時，又懷有超越前人的雄心。他們從大量歷史文獻中可知乾隆對成化瓷器的重視程度，而此瓶以新樣創制，紋飾融合成化青花宮碗及西方繪畫之技法，別有新意，「堪稱傳世孤品」。

邦瀚斯指出，乾隆年間（1736 – 1795年），經濟繁榮，國力強盛，乾隆帝憑藉雄厚財力、優質材料及頂級工匠，依皇帝喜好，在唐英等督陶官的管理下，集最好的製瓷原料與工匠於一身，燒造出不計成本、精美非凡的御用瓷器。而此品形制一開先河，皆有乾隆早期瓷器的特點，亦或由唐英（1682-1756）在景德鎮督造而成。

清乾隆青花秋葵瑞芝如意耳瓶，號稱傳世孤品。圖／香港邦瀚斯提供
清乾隆青花秋葵瑞芝如意耳瓶，號稱傳世孤品。圖／香港邦瀚斯提供
分享

香港拍賣會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！

2019-10-31 21:06

微風南山萬聖節扮裝搞鬼！票選鬼王鬼后再抽空氣清淨機

2019-10-31 20:35

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

佳士得鐘表秋拍＆Only Watch名表抵台 百達翡麗領銜

2019-10-31 20:06

iPhone11夜幕綠到貨！momo購物網8大品類日為雙11暖身

2019-10-31 20:02

成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露

2019-10-31 19:30

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

伯朗咖啡館首度買300送300 連5天飲品「買一送一」

2019-10-31 18:38

穿西裝也能秀美腿？Ella、張鈞甯示範火辣正裝造型

2019-10-31 18:33

搶攻雙11！全家App商品預售鮮食買2送1、7-11零食特價

2019-10-31 18:29

郭泓志、郭俊麟為宇舶變時尚咖 應援世界棒球12強比賽

2019-10-31 17:21

老司機帶路！日本環球3大超萌「爆米花」販售地大揭密

2019-10-31 17:14

手做、遊戲、玩創意 接軌108課綱就在「龐畢度」

2019-10-31 16:53

吃雞翅易劈腿？現代韓國男生這樣說

2019-10-31 16:42

親子FUN膽玩 不可錯過的藝文活動都在這！

2019-10-31 15:44

如何成為無可取代的買手？馮亞敏、黃小曼分享經驗

2019-10-31 15:29

雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破框架

2019-10-31 15:24

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

銀白色質感爆表！ 蘭蔻耶誕唇彩盤裝點專屬唇色

2019-10-31 14:05

用摸的照片！抓準毛小孩、寶寶經濟 推浮雕立體照片

2019-10-31 13:52

新竹喜來登推「火雞禮籃」 感恩節享受經典美味

2019-10-31 13:51

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

桃園石門活魚節 美食遊湖抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊

2019-10-31 12:41

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

U值媒／左右電影命運如神般存在《王牌辯士》

2019-10-31 11:38

頂級珠寶亞洲巡展 珍罕彩色寶石最受藏家青睞

2019-10-31 09:23

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

Chopard Alpine Eagle傳承與重生

2019-10-30 23:52

秋冬、早春新包款 Gucci、Versace譜寫浪漫神話

2019-10-30 23:34

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

迎接TAID五十週年！大師級講座網羅5大議題超吸睛

2019-10-30 18:52

400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19

星戰迷買起來！LEVIS X STAR WARS玩聯名 R2-D2都來了

2019-10-30 17:41

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32
看更多

熱門文章

「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

Gogoro電池不能放地上？ 網友點出問題所在

2019-10-31 18:19

朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天

2019-10-31 19:27

全台20萬病患不知遭感染 消滅C肝3大挑戰

2019-10-30 23:36

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

C肝專家會議／衛福部明年編列82億元 造福6萬名感染者

2019-10-30 21:34

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

C肝專家會議／小心C肝 年增6千新感染者

2019-10-30 21:38

40歲是否還值得到外地發展 網友：沒什麼事不能克服

2019-10-31 17:58

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top