微風南山萬聖節扮裝搞鬼！票選鬼王鬼后再抽空氣清淨機
2019-10-31 20:35
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
「Trick-or-treat」今天是萬聖節，微風南山為歡慶過節特別舉辦萬聖節裝扮大賽，更邀請消費者拍照感受萬聖氣氛，並選出心目中的鬼王鬼后，參加活動的民眾還有機會抽中大同空氣清淨機。
迎接萬聖節，微風南山動員近300人專櫃人員和同仁進行萬聖裝扮，有人扮成近日電影話題最火紅的小丑、黑魔女，還有經典鬼魅，用白色顏料在臉上打底，並把眼眶及嘴唇周邊塗上滿滿的黑色，也有小丑女、安娜貝爾、鬼修女等恐怖角色。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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除了館內同仁，也邀請到佳音英語小朋友入館進行不給糖就搗蛋遊行活動，近70位小萌鬼入館紛紛到各櫃索取糖果，現場充滿歡樂氣氛。
此外，消費者也能選出心目中的鬼王鬼后，第一名鬼的王或鬼后可獲得掃地機器人乙台，第二名可獲得一萬元微風禮券，第三名則可獲得五千元微風禮券,另在11月2日17:30前，只要參與投票+FB粉專貼文留言回應的民眾，就有機會抽中大同空氣清淨機乙台。
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