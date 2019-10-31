小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



雙11購物節氣氛越來越濃，小米台灣也推出「小米雙十一超級購物節」從 11月7日至11月11日止，近百項商品直降，還有多款套裝組合狂享優惠，包含多款超夯手機，搭配使用現金券最高可折3,500元超有感。如果已經準備好要在「小米雙十一超級購物節」裡大買特買，自11月1日起官網也推出眾多線上小遊戲為活動暖身，包含「瓜分紅包」、「解謎大作戰」3D拼圖遊戲與「最低競價比一比」等搶領現金券活動，連續11天天天有得領，預計狂撒總價值超過5千萬現金券，活動期間單筆消費（不包含手機品項）滿8,000元，加碼再贈滿額價值新台幣1,795元的米家石英錶。

活動期間將有眾多超夯手機直降下殺，包括小米9T Pro直降1,000元，優惠價13,999元；小米8 Pro螢幕指紋版直降3,000元，優惠價10,999元；小米8直降2,000元，優惠價9,999元還送矽膠保護套一組；凡購買小米A3立即贈送標準高透保護貼一枚，以上小米系列搭配現金券使用，最高可再享折扣500元。此外，極致性價比的Redmi Note 7直降300元，優惠價5,199元，搭配現金券最高也可再折500元來。另外，小米米家熱銷智慧家電商品也同步推出優惠價格直降好康，石頭掃地機器人直降1,000元，優惠價11,995元；米家掃地機器人直降200元，優惠價7,695元；小米空氣淨化器2S直降500元，優惠價3,995元；米家IH電子鍋直降200元，優惠價2,295元；米家直流變頻電風扇直降300元，優惠價1,695元。而米兔幼兒益智系列的米兔智慧積木與米兔積木礦山卡車都直降200元，大人小孩一起買翻天。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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小米台灣也將於11月7日雙11活動首日推出兩款無線便攜新品，包括圓柱外型的小米戶外藍牙喇叭，以及支援10W無線快充、兩個單口輸出18W高速有線接口的10000小米行動電源3無線版，都是輕巧易攜的無線產品，滿足使用者不同移動場景的使用需求。