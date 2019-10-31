佳士得鐘表秋拍＆Only Watch名表抵台 百達翡麗領銜

2019-10-31 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



眾多頂級鐘表藏家最期待的佳士得秋拍，11月11日先於日內瓦登場、11月27日則在香港接力舉辦名表秋拍，11月9日則在日內瓦有「ONLY WATCH」慈善拍賣會，而10月31日在台北舉辦預展，日內瓦領銜的為知名收藏家小亨利格雷夫斯（Henry Graves Jr.，1868-1953）珍藏的黃金酒桶形三問計時腕表特別來台，還有眾多ONLY WATCH拍賣的表款也在台現身。

佳士得鐘表秋拍的兩大領銜腕表，均來自百達翡麗（Patek Philippe）。日內瓦領銜的為知名收藏家小亨利格雷夫斯（Henry Graves Jr.，1868-1953）珍藏的黃金酒桶形三問計時腕表；在香港則有佳士得史上估價最高的百達翡麗2523玫瑰金雙表冠世界時間腕表，估價高達700～1,400萬美金，約台幣2.13億～4.26億元。

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由小亨利格雷夫斯在1927年委託百達翡麗製造的黃金酒桶形三問計時腕表，是品牌已知最早期的三問計時腕表，因此在製表史中，極具代表性，這也是格雷夫斯歷年收藏近30枚百達翡麗腕表中的第一枚代表。拍價預估300～500萬瑞士髮廊，約台幣9,260萬～1.54億元。這回也在台灣展出。

另一只在1953年製造的百達翡麗型號2523腕錶，因為其雙表冠世界時間腕表數量非常稀少，以玫瑰金製造的2323雙表冠世界時間腕表，預估只生產了7枚，曾在拍賣會上，出現過4枚同型號表款，此枚因為有百達翡麗與米蘭零售商Gobbi的簽名，而且是2枚已知使用半透明藍色琺瑯表盤其中之一，拍價預估也是最高。

台北展場中也能看到11月9日在日內瓦舉辦的「ONLY WATCH」慈善拍賣會，有多款特殊腕表，如Konstantin Chaykin Joker小丑腕表，搭配著電影「小丑」內的角色，更顯得亮眼。略帶滑稽的小丑笑臉，讓人眼睛為之一亮。

另一只ARTYA的SON OF EARTH PRECIOUS BUTTERFLY腕表，也相當亮眼，尤其是那猶如蝴蝶翅膀一般的表盤，更讓人像是進入了夢幻般，搭配著深黑色的表帶，不只讓人有著高貴又典雅的氣質，加上因光線折射的蝴蝶翅膀，也希望這次的拍賣會上能振翅高飛。

萬寶龍也特別贊助「ONLY WATCH」慈善拍賣會，捐出一只使用鈦金與藍瑪瑙材質製作的1858系列Only Watch 2019雙追針計時腕表，專為這場拍賣會推出，全球僅有一只。