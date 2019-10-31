iPhone11夜幕綠到貨！momo購物網8大品類日為雙11暖身
momo購物網「雙11超狂購物節」將於11月1日起跑，號召6,000個品牌下殺3折起，並搭配品牌神券免費領，活動商品挑戰全年最低價，超過30家銀行與行動支付最高回饋25%，4大超商也共襄盛舉，指定日期超商取貨將免費送出超過5,000杯咖啡。
除了提供信用卡、行動支付之外，momo購物網今年也加入無卡分期服務，並整合集團資源，與台灣大哥大門市取貨服務合作，提供專業人員手機類商品現場點驗諮詢、手機裝置保險服務，myVideo、MyMusic、myBook等也來助陣，提供消費者30日免費體驗。
momo購物網「雙11超狂購物節」挑戰全年最低價的商品包括Kipling雙11獨家包款特價1,111元、adidas運動鞋特價1,111元、金車礦沛氣泡水72入特價1,111、LANCÔME蘭蔻肌因賦活露30ml特價3,000元 、Samsonite 28吋行李箱特價6,666元、Staub琺瑯鑄鐵鍋特價6,999元、iRobot掃地與擦地機器人雙機組特價9,999元 、FUJI按摩椅特價14,999元、dyson空氣清淨機特價11,111元、dyson 2019手持無線吸塵器特價17,888元、SK-II青春露330ml 2入組特價11,111元等。
雙11先鋒的momo購物網的8大品類日11月1日至11月8日登場，3C、家電、生活居家、潮流時尚、美妝保養、生活用品、樂活保健、美食等依序輪番上陣祭出優惠，其中最受矚目的就是年度話題新機iPhone 11 Pro夜幕綠到貨。活動期間於指定時段玩小遊戲，有機會獲得momo超狂紅包，最高為999 momo幣、momo折價券；11月9日至11月11日加碼送漢堡王、茶湯會、Uber、Foodpanda最高百元折價券；11月11日於momo購物網任1筆消費滿1,111元，可參加登記送1.1萬份茶湯會珍珠奶茶一杯或1.1萬份達美樂Pizza一份。此外，momo購物網全通路累積消費滿11,111元，可登記抽福斯商旅7人座休旅車。
雙11活動期間，momo購物網與4大超商合作，11月1日至11月8日選擇超商取貨，每日指定通路登記送限量300杯中熱美，全家便利商店為11月1、4、7日，萊爾富為11月2、5、8日，OKmart為11月3、6日；11月9日至11月12日選擇7－ELEVEN取件可登記抽大杯熱美式，限量2,711份。
11月9、10日上午11點至晚上8點momo購物網將於台北信義區香堤大道舉辦「1111品牌狂歡城」活動，邀請李國毅、楊千霈、季芹、王思佳、陳小藍、Dennis、無尊、安啾、金老佛爺、神魔女將、富邦悍將高國輝與蔣智賢等到場同歡，至品牌活動攤位闖關掃OR CODE集滿5點就可兌換momo驚喜福袋、集滿10點加碼抽3M清淨機。
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