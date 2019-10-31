成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露
2019-10-31 19:30
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
每年萬聖節許多藝人都瘋狂玩變裝遊戲，當中又以時尚超模海蒂克隆（Heidi Klum）最受矚目。不過被稱為「萬聖節女王」的她不到最後一刻不輕易曝光造型，在她壓軸登場之前，另一話題女星凱莉珍娜（Kylie Jenner）也是一大看點之一。
今年凱莉珍娜可以說是卯足全力在玩萬聖變裝，除了把自己與好姊妹變成瑪丹娜和布蘭妮，重現兩人當年經典的接吻表演之外，也嘗試了性感兔女郎，更讓一歲多的女兒Stormi Webster複製自己今年五月在Met Gala的Atelier Versace淡紫色水晶鑲嵌馬甲羽毛造型，一身紫色禮服超級可愛，完成度相當高！
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而今天稍早她又在IG上分享變身為小美人魚的造型，以一頭小美人魚艾莉兒標誌性的紅色長髮配綠色亮片高衩裙搭網狀上衣和貝殼胸罩，豐滿的上圍超級火辣，還拎了小美人魚在動畫中的好友Flounder比目魚的水晶手拿包，俏皮展現出成人版的迪士尼童話。
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