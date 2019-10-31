全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



全聯福利中心21周年慶11月1日至12月5日開跑，超過300項商品憑福利卡買1送1，今年更推出4重好禮：PX Pay儲值金支付單筆滿400元可享3%回饋、單筆消費滿800元可享5%回饋；憑福利卡單筆消費每滿400元可抽千萬福利點，共將抽出100名送10萬點、10萬點等同現金1萬元，使用PX Pay支付單筆每滿400元還可加碼抽GOGORO 2 Plus共4名；全店用品單筆消費每滿100元可獲得1用品積分；每周六、日持福利卡買保健品、保養品、美妝品單筆每滿888元可現折100元。

全聯PX Pay今年首度加入周年慶好禮，除了消費滿額最多5%回饋之外，只要先以指定銀行信用卡儲值，最高還可再享7.5%回饋。同時全聯也推出周年慶預購商品，包含3C家電、美妝、個人清潔保養商品、旅遊票券等，並且全品項納入周年慶滿額禮中。

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除了暢銷商品之外，全聯也祭出多款獨家商品憑福利卡買1送1的優惠，像是高岡屋極品岩燒海苔5g X 3入、三好米三和米（一等米）2.5kg 、麥維他牛奶朱古力消化餅、維力大炒一番－泡菜燒肉風味／鐵板牛肉風味麵4入等；另外還有多項商品買2送1、第二件5折。