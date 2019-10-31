11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場
2019-10-31 19:09
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
看好11月百貨周年慶檔期與雙11商機，冰品業者也加入優惠戰局。Häagen-Dazs哈根達斯將從11/1至11/11，推出聖代、凍飲「加11元多一件」優惠；台南人氣冰品「蜷尾家」也即與台北忠孝SOGO聯名，11/1至11/18期間打造快閃店，推出全新「巴西莓乳酪霜淇淋」與經典「伯爵茶霜淇淋」，讓許多粉絲已經等不及想吃。
哈根達斯11/1起，祭出「雙11不孤單」優惠活動，消費者於期間限定11天中，凡購買聖代、凍飲系列外帶，只要加價11元就能再多一件，不論是高人氣的「Happy5聖代」、「小心花聖代」、「巧克巴菲」都能使用優惠，超划算的價格最適合與好友們一同分享。
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此外，台灣第一冰品「蜷尾家」11/1至11/18期間聯名SNIDEL，於台北忠孝SOGO前廣場打造快閃店，推出獨家新口味，蜷尾家老闆李豫以SNIDEL緹花為靈感，首次推出雙色「巴西莓乳酪霜淇淋」，將巴西野莓的酸甜搭配馬斯卡彭乳酪，呈現微甜又清爽的口感，另一款則是華人傳統飲食文化的大人味「伯爵茶霜淇淋」，帶來爽口的伯爵茶香，兩種口味售價皆為130元。
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