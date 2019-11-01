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環保創客是大勢！跟著順手讓環境開始美起來

2019-11-01 10:17聯合新聞網 有.設計 uDesign

作者蘇偉馨笑稱自己雖然不需要以拾荒維生，卻以拾荒為樂。圖／摘自商周出版《隨手》書...
作者蘇偉馨笑稱自己雖然不需要以拾荒維生，卻以拾荒為樂。圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
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全球環境劇烈惡化，環保行動迫在眉睫！根據聯合國近期9月底公布的氣候報告指出，倘若碳來放量仍逐年攀升，將在2100年以前海平面可能上升1公尺，增速是20世紀的10倍。不僅人人都需要建立起環境保護意識與觀念，減少製造及使用對環境不友善的材料，盡力做到回收再利用、重複使用也相當重要。

《隨手：資源回收玩創意，生活中實踐環保和美學》作者蘇偉馨帶領讀者輕鬆入門成為「創客」，教你順手做環保，還能發揮創意玩手作！──設計小貼士

〈自序〉當垃圾的伯樂

〈兒時記趣〉是我小時候讀書很著迷的一篇文章，裡面寫著：「余憶童稚時，能張目對日，明察秋毫，見藐小微物，必細察其紋理，故時有物外之趣」。小時候也嘗試過「張目對日」、「以蚊子為白鶴」，也喜歡觀察、想像，現在想起來，才知道這篇文章對自己的影響頗深。

夏蚊成雷，私擬作群鶴舞空，心之所向，則或千或百，果然鶴也……

以叢草為林，蟲蟻為獸；以土礫凸者為丘，凹者為壑……

這些想像與觀察，讓許多事物在自己的心裡改變了原本的樣貌，所以，擾人的蚊子能翩翩起舞，小小螞蟻也能成雄兵。在忙碌的日子裡，我每天都會順道逛逛社區的資源回收場，那兒被丟棄的無論是牛奶桶、玉米罐、家電用品或拖把、空酒瓶……琳瑯滿目的都是我眼裡的寶。任何一樣東西，都是我的素材，我總會想辦法讓它們從廢棄物變成美麗、實用的東西。這或許和沈復將蚊子當白鶴一樣，需要想像力。

圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
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媽媽說：「你不好好讀書，長大就撿破爛」。沒想到，自己真如媽媽所說，而且年紀越大越愛撿。雖然我不需要以拾荒維生，卻以拾荒為樂。

事情有了樂趣，才會有附加價值的存在。就像愛讀書的人，成績優等是附加價值一樣；我不以愛地球為使命，卻因為拾荒樂趣而有了愛地球的實際行動。

自小愛收集的我，喜歡將一模一樣的物品陳列排放整齊，然後癡癡的欣賞著以數量取勝的壯觀。那樣單一物品的壯觀陳列，是一種美；當這些壯觀的美快速增長時，隨之而來的就是置放的困擾，在萬般不捨之下，我才興起了資源回收再利用的念頭。

圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
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一塊塊收集而來小木料，在鋸台前拿起又放下，就是捨不得破壞原始的美，每當面對這樣的狀況時，腦海中就會出現提醒自己的聲音： 如果我不加以利用，它將永遠是一塊無用的小木料。終於，小木料有了機會變成可造之材。我對塑膠罐、寶特瓶、玻璃瓶或其他東西時，也都有相同的問題，欣賞之餘，還需要下定決心，才能將這些瓶瓶罐罐變成另外一種實用美。

愛護地球

「愛護地球」這變成口號的名詞已經令人麻木了。在經濟主導世界脈動之下，人類的生活方式依舊依循著慣性。除了最基本的生存外，還不斷的追求更舒適、方便的生活，許多物美價廉、極具便利性的物品因應而生。拋棄式的物品琳琅滿目，在急速繁忙的生活裡，消費者的心態就是圖其便利性。以牟利為主要目的的商人，不斷將物品的推陳出新，消費者也樂得省卻處理的麻煩，例如塑膠製品。這些用完即丟的塑膠罐、塑膠袋等，也同時在我們的地球上，佔據了極大的空間。

以世界共謀的「計劃性淘汰」為經濟循環方法時，許多產品被設定使用壽命，即便是功能健在卻必須宣告壽終正寢，這也使得我們的地球背負更多的垃圾和污染。反觀自然界的循環道理，陽光使地面的水分蒸發，天空用下雨回歸，雨水滋潤大地，養活生命，陽光和雨水，帶給地球萬物生生不息的循環系統。這生生不息的循環系統，才是永續的概念。

圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
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人類建立的經濟運作模式，在無法永續和循環之下，破壞了地球原本的生態和面貌，也破壞了自己的生存環境。鯊魚的肚子裡有塑膠瓶、海龜的脖子上有塑膠袋、海邊的寄居蟹暫居在瓶蓋裡……，許多物種因人類的垃圾而死亡甚至消失絕種。因為人類的無知和貪婪，讓我們的地球溫度不斷上升而走向可怕的未來，在冷氣房裡討論如何節能減碳、在「計劃性淘汰」的經濟協定裡討論著垃圾減量，這都是人類掩耳盜鈴的行為。

愛護地球是人類應該有的共識，如何愛護地球更是不可缺的知識，在這個階段裡，你我能做些什麼呢？「隨手」扔了是垃圾，隨手將垃圾回收再利用，是我們身為地球人能盡的一份小小力量。至今，我仍然相信「眾志成城」的信念，如果大家都能加入「愛護地球」的行列，我們一定能夠在地球加速毀滅的時候，用最大的力量來挽救這一切。

圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
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書名：《隨手：資源回收玩創意，生活中實踐環保和美學》

作者：蘇偉馨

出版社：商周出版／城邦文化

出版時間：2016年6月7日

本文摘自讀 商周出版／城邦文化 出版《隨手：資源回收玩創意，生活中實踐環保和美學》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載。看更多《隨手：資源回收玩創意，生活中實踐環保和美學》電子書內容。

圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
圖／摘自商周出版《隨手》書中照片
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資源回收
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