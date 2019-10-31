穿西裝也能秀美腿？Ella、張鈞甯示範火辣正裝造型

2019-10-31 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



打破性別界線的穿搭風氣越來越盛行，而早在1966年由聖羅蘭先生帶起的Le Smoking菸裝潮流就已讓女人與西裝有了時髦深刻的連結。今年秋冬，多款造型西裝嶄新登場，除了百搭實穿的西裝外套，西裝洋裝也展現出更為性感的姿態。

MOSCHINO早秋系列重現羅馬阿爾塔莫達（Alta Moda）的時裝文化，並向奧斯卡終身成就獎得主莫里尼導演致敬，選用富麗堂皇的文藝復興風格重現義大利時尚的黃金時代。拉丁文、馬甲、頭盔、墊肩與神獸等元素，出現在許多單品上，其中一件拉丁文刺繡盤繞西裝大衣裙以黑色打底，配上紅色神獸與拉丁文，接連擄獲Ella陳嘉樺、大S徐熙媛的心，可以單穿當洋裝，也可以內搭T恤增添隨興風情。而拉丁文也有正面意義，像是「AMICI」意為朋友、「MAGIS」更多更好之意，在許多款式出現的「MMXIX」則是代表2019，為細節暗藏驚喜。

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作為Le Smoking菸裝的帶領者，SAINT LAURENT當然也不會讓別的品牌專美於前。張鈞甯日前在巴黎時裝周期間就身穿多套SAINT LAURENT秋冬西裝，展現俐落瀟灑的摩登女人味。像是用星星印花絲質襯衫配金絲線條西裝外套，再以不對襯斜角剪裁短裙與透膚絲襪穿出低調性感，或是以整深黑的西裝褲裝重現Le Smoking菸裝的經典魅力，又帥又美的讓人眼光難以離開。