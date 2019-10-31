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搶攻雙11！全家App商品預售鮮食買2送1、7-11零食特價

2019-10-31 18:29聯合報 記者陳立儀／即時報導

雙11在各大網購平台的狂推之下，不僅已成為下半年度的大型購物節，實體通路也紛紛加入戰局，尤其超商近來積極布局App與線上購物，更是不會錯過雙11大檔。7－ELEVEN整合實體門市、ibon mart統一超商線上購物中心，以線上線下雙通路迎戰祭出多重優惠；全家便利商店會員App商品預售首次加入雙11檔期，更第一次納入熱銷鮮食，11月6日至11月12日每天都有不同的微波主食、小吃、麵包等買2送1。

迎合1111光棍節話題，7－ELEVEN門市即日起至11月19日精選人氣條棒狀零食糖果打造「雙11分享日」專案架，搭配11、55、88、99、111元等特殊價格，其中點心餅、丸作合作推出的新品「甜心餅－仙人掌珍珠蜂蜜奶茶風味」、「甜心餅－玳瑁黑糖珍奶風」，售價38元、第二件特價11元。

7－ELEVEN也將於11月11日至11月13日推出CITY CAFE現萃茶熱青茶、熱紅茶任選5杯111元的LINE好友優惠；11月6日至11月19日在7－ELEVEN App則有現萃茶、珍珠抽抽樂，最低兩杯1元，還有第二杯1折、49折、69折、79折等。

ibon mart統一超商線上購物中心11月1日至11月19日舉辦「嗨翻雙11」活動，每天凌晨12點推出一款夢幻爆品，包括星巴克VIA、無印良品、康寧餐廚、CASIO手錶、行李箱等都有超優惠一日價；活動期間每天上午11點準時開搶限量5折神級逸品，包括Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇、Dyson吹風機、Switch主機＋遊戲同捆組、BALMUDA蒸汽烤麵包機等。

全家便利商店首次將會員App商品預售納入雙11促銷，推出上百項限時限量優惠商品5折起，以My FamiPay線上支付就可一指搶購，並可隨時在門市跨店領取，像是大杯熱黑豆玄米抹茶拿鐵、大杯熱普洱茶、大杯熱黑烏龍茶都是首次推出買1送1的熱銷品；鮮食祭出買2送1，包括鮪魚沙拉夾心土司、炙燒鬼椒雞炒飯、經典奶油培根義大利麵、香辣霸王雞球等。

「全家行動購」則於11月6日至11月11日加碼推出限時限量整點閃購，超過60種商品最低下殺26折起，像是快樂大廚黃金Juicy酥脆爆汁雞塊原價300元、26折閃購價79元，大成泰式椒麻雞腿排20入原價1,100元、5折閃購價550元，AFU貓屋2入組原價598元、5折閃購價299元；團購夯品包括魔法咖哩果香牛肉咖哩6包＋魔法乾咖哩6包原價2,160元、62折優惠價1,350元，快樂大廚精燉紅燒牛肉湯16包組原價2,400元、48折優惠價1,175元，匠菓子烤吐司奶油香蒜味12袋原價1,440元、66折優惠價960元。

活動期間「全家行動購」活動期間全館消費滿111元免運，單筆消費滿1,111元可抽旅遊金，共將抽出10名、每名111,000元，單筆消費滿1,111元送中熱拿1杯、首購單筆滿999元加贈5杯中熱拿。

萊爾富門市推出快閃活動，11月1日至11月3日光泉茉莉蜜茶330ml 、Hi kitchen橘瓣鮮果凍買1送1；北海道風味家庭號土司單件特價39元、義美大雷霆巧克力加5元多1件。

7－ELEVEN將於11月11日至11月13日推出CITY CAFE現萃茶熱青茶...
7－ELEVEN將於11月11日至11月13日推出CITY CAFE現萃茶熱青茶、熱紅茶任選5杯111元的LINE好友優惠。圖／7－ELEVEN提供
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全家便利商店搶攻雙11商機，首次將會員App商品預售納入，並首度加入鮮食買2送1...
全家便利商店搶攻雙11商機，首次將會員App商品預售納入，並首度加入鮮食買2送1。圖／全家便利商店提供
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萊爾富門市11月1日至11月3日推出快閃活動，最低下殺5折。圖／萊爾富提供
萊爾富門市11月1日至11月3日推出快閃活動，最低下殺5折。圖／萊爾富提供
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7－ELEVEN即日起至11月19日打造「雙11分享日」零食專案架。圖／7－EL...
7－ELEVEN即日起至11月19日打造「雙11分享日」零食專案架。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至11月19日打造「雙11分享日」專案架，新品「甜心餅－玳...
7－ELEVEN即日起至11月19日打造「雙11分享日」專案架，新品「甜心餅－玳瑁黑糖珍奶風」售價38元、第二件11元。圖／7－ELEVEN提供
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全家便利商店搶攻雙11商機，會員App商品預售主打大杯熱黑豆玄米抹茶拿鐵、大杯熱...
全家便利商店搶攻雙11商機，會員App商品預售主打大杯熱黑豆玄米抹茶拿鐵、大杯熱普洱茶、大杯熱黑烏龍茶首次推出買1送1折扣價。圖／全家便利商店提供
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雙11超商便利商店
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