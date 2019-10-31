郭泓志、郭俊麟為宇舶變時尚咖 應援世界棒球12強比賽

2019-10-31 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



繼2015年後，宇舶表（HUBLOT）再度成為世界棒球12強比賽官方計時，因此選在預賽開始前，找來棒球明星郭泓志、郭俊麟來替中華隊應援，爭取2020東京奧運門票。同時，兩人也為HUBLOT於台北101專賣店所舉辦的「宇舶愛棒球展」揭幕，希望讓表迷也能感受到，品牌在棒球運動上的用心。

第二次出席HUBLOT活動的郭泓志首次與剛返國的好手郭俊麟同台，兩人都覺得很新鮮，經驗老道的郭泓志擺起拍照架勢，更是越來越熟練，兩人皆以難得見到的西裝造型現身，但郭俊麟卻笑說「還是穿球衣比較自在」。在活動時郭泓志則是配戴了Big Bang Unico魔力藍寶石水晶計時碼表，並提到「戴上這只表，感覺就是帥氣有型，而且聽說表殼很耐刮」，就像是他形容HUBLOT如同球場上的投手，是比賽的主角。而郭俊麟則是搭配了Big Bang皇金陶瓷計時碼表，他覺得「不同材質的組合，就像是球隊由不同的人一起爭取勝利一樣」。

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