郭泓志、郭俊麟為宇舶變時尚咖 應援世界棒球12強比賽

第二次出席HUBLOT活動的郭泓志首次與剛返國的好手郭俊麟同台，兩人都覺得很新鮮，經驗老道的郭泓志擺起拍照架勢，更是越來越熟練，兩人皆以難得見到的西裝造型現身，但郭俊麟卻笑說「還是穿球衣比較自在」。在活動時郭泓志則是配戴了Big Bang Unico魔力藍寶石水晶計時碼表，並提到「戴上這只表，感覺就是帥氣有型，而且聽說表殼很耐刮」，就像是他形容HUBLOT如同球場上的投手，是比賽的主角。而郭俊麟則是搭配了Big Bang皇金陶瓷計時碼表，他覺得「不同材質的組合，就像是球隊由不同的人一起爭取勝利一樣」。
從即日起至賽事結束的11月17日為止，HUBLOT在台北101專賣店上舉辦了「宇舶愛棒球展」，陳列了包括郭俊麟於2015年參加首屆世界棒球12強比賽的隊服、日前中華隊奪下亞錦賽的裝備，以及為了這次比賽，品牌還特製了一支鑲嵌了8,000餘顆黑水晶的球棒。另外，HUBLOT也會把把賽期間的部分所得，與中華棒協攜手推動台灣基層棒球，讓更多人認識這項運動。而2019世界棒球12強賽，指定Big Bang Unico系列為官方計時表款，HUBLOT也在台北101專賣店陳列了相關腕表，讓球迷、表迷能同時完整體驗到宇舶愛棒球的精神。
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