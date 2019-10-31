老司機帶路！日本環球3大超萌「爆米花」販售地大揭密

2019-10-31 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



日本環球影城以其特殊魅力，多少年來令無數人為之瘋狂，來到環球除了各式驚奇遊樂設施外，伴手禮也是不可錯過必敗小物，近期配合節慶檔期推出全新「小小兵」、「史奴比」造型爆米花齊聚一堂，跟著資深玩家一窺究竟。

進入樂園前，老司機提醒別忘了在門口索取一張園內地圖，其中號碼1~8販售各式伴手禮，①拱形屋頂餐車②電影4D劇場前③好奇猴喬治附近④中央公園入口處⑤環球奇境入口處附近⑥親善村⑦小小兵樂園pop-a-nana⑧浴火赤子情前

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全新「史努比爆米花桶」為香草冰淇淋口味，超萌史奴比抱著的小鳥好朋友Woodstock，右腳更印有LOVE的圖樣，完全屢獲粉絲的心，園內隨處可見遊客購入作為身上掛飾，兼具美味與打卡優點，即日起於⑤環球奇境入口處附近販售。

喜愛小小兵粉絲不可錯過限定版「I Love Tim小小兵爆米花桶」，因應即將到來萬聖節，小小兵BOB換上新裝，身著泰迪熊玩偶Tim服裝，頭戴毛絨絨泰迪熊帽子，衣服寫著「我愛提姆」字樣，而且衣服和帽子可拆下替換，完美展現DIY樂趣。「I Love Tim小小兵爆米花桶」提供焦糖、香蕉2種口味選擇，主要在①拱形屋頂餐車販售，其他②③④⑤⑦也有銷售。