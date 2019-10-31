老司機帶路！日本環球3大超萌「爆米花」販售地大揭密
2019-10-31 17:14
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
日本環球影城以其特殊魅力，多少年來令無數人為之瘋狂，來到環球除了各式驚奇遊樂設施外，伴手禮也是不可錯過必敗小物，近期配合節慶檔期推出全新「小小兵」、「史奴比」造型爆米花齊聚一堂，跟著資深玩家一窺究竟。
進入樂園前，老司機提醒別忘了在門口索取一張園內地圖，其中號碼1~8販售各式伴手禮，①拱形屋頂餐車②電影4D劇場前③好奇猴喬治附近④中央公園入口處⑤環球奇境入口處附近⑥親善村⑦小小兵樂園pop-a-nana⑧浴火赤子情前
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
全新「史努比爆米花桶」為香草冰淇淋口味，超萌史奴比抱著的小鳥好朋友Woodstock，右腳更印有LOVE的圖樣，完全屢獲粉絲的心，園內隨處可見遊客購入作為身上掛飾，兼具美味與打卡優點，即日起於⑤環球奇境入口處附近販售。
喜愛小小兵粉絲不可錯過限定版「I Love Tim小小兵爆米花桶」，因應即將到來萬聖節，小小兵BOB換上新裝，身著泰迪熊玩偶Tim服裝，頭戴毛絨絨泰迪熊帽子，衣服寫著「我愛提姆」字樣，而且衣服和帽子可拆下替換，完美展現DIY樂趣。「I Love Tim小小兵爆米花桶」提供焦糖、香蕉2種口味選擇，主要在①拱形屋頂餐車販售，其他②③④⑤⑦也有銷售。
看好聖誕商機，同步推出「2019聖誕限定小小兵爆米花桶」，小小兵化身麋鹿造型，換上紅色斗篷充滿喜慶感，頭上戴著聖誕帽的泰迪熊Tim，背帶印有HAPPY HOLIDAYS，時尚感十足，預計11月14日開始販售。
留言