親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

明年大學招生名額出爐 二類熱門科系指考名額大增

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

老司機帶路！日本環球3大超萌「爆米花」販售地大揭密

2019-10-31 17:14聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

日本環球影城以其特殊魅力，多少年來令無數人為之瘋狂，來到環球除了各式驚奇遊樂設施外，伴手禮也是不可錯過必敗小物，近期配合節慶檔期推出全新「小小兵」、「史奴比」造型爆米花齊聚一堂，跟著資深玩家一窺究竟。

進入樂園前，老司機提醒別忘了在門口索取一張園內地圖，其中號碼1~8販售各式伴手禮，①拱形屋頂餐車②電影4D劇場前③好奇猴喬治附近④中央公園入口處⑤環球奇境入口處附近⑥親善村⑦小小兵樂園pop-a-nana⑧浴火赤子情前

全新「史努比爆米花桶」為香草冰淇淋口味，超萌史奴比抱著的小鳥好朋友Woodstock，右腳更印有LOVE的圖樣，完全屢獲粉絲的心，園內隨處可見遊客購入作為身上掛飾，兼具美味與打卡優點，即日起於⑤環球奇境入口處附近販售。

喜愛小小兵粉絲不可錯過限定版「I Love Tim小小兵爆米花桶」，因應即將到來萬聖節，小小兵BOB換上新裝，身著泰迪熊玩偶Tim服裝，頭戴毛絨絨泰迪熊帽子，衣服寫著「我愛提姆」字樣，而且衣服和帽子可拆下替換，完美展現DIY樂趣。「I Love Tim小小兵爆米花桶」提供焦糖、香蕉2種口味選擇，主要在①拱形屋頂餐車販售，其他②③④⑤⑦也有銷售。

看好聖誕商機，同步推出「2019聖誕限定小小兵爆米花桶」，小小兵化身麋鹿造型，換上紅色斗篷充滿喜慶感，頭上戴著聖誕帽的泰迪熊Tim，背帶印有HAPPY HOLIDAYS，時尚感十足，預計11月14日開始販售。

日本環球影城地圖。圖/取自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン網站
日本環球影城地圖。圖/取自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン網站
分享
超萌「史努比爆米花桶」深受粉絲喜愛。圖/取自IG:sh1111py
超萌「史努比爆米花桶」深受粉絲喜愛。圖/取自IG:sh1111py
分享
萬聖限定版「I Love Tim小小兵爆米花桶」有焦糖、香蕉2種口味。圖/取自網...
萬聖限定版「I Love Tim小小兵爆米花桶」有焦糖、香蕉2種口味。圖/取自網路
分享
「2019聖誕限定小小兵爆米花桶」11月14日開始販售。圖/取自官網
「2019聖誕限定小小兵爆米花桶」11月14日開始販售。圖/取自官網
分享

伴手禮
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

郭泓志、郭俊麟為宇舶變時尚咖 應援世界棒球12強比賽

2019-10-31 17:21

手做、遊戲、玩創意 接軌108課綱就在「龐畢度」

2019-10-31 16:53

吃雞翅易劈腿？現代韓國男生這樣說

2019-10-31 16:42

親子FUN膽玩 不可錯過的藝文活動都在這！

2019-10-31 15:44

如何成為無可取代的買手？馮亞敏、黃小曼分享經驗

2019-10-31 15:29

雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破框架

2019-10-31 15:24

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

銀白色質感爆表！ 蘭蔻耶誕唇彩盤裝點專屬唇色

2019-10-31 14:05

用摸的照片！抓準毛小孩、寶寶經濟 推浮雕立體照片

2019-10-31 13:52

新竹喜來登推「火雞禮籃」 感恩節享受經典美味

2019-10-31 13:51

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

桃園石門活魚節 美食遊湖抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊

2019-10-31 12:41

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

U值媒／左右電影命運如神般存在《王牌辯士》

2019-10-31 11:38

頂級珠寶亞洲巡展 珍罕彩色寶石最受藏家青睞

2019-10-31 09:23

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

Chopard Alpine Eagle傳承與重生

2019-10-30 23:52

秋冬、早春新包款 Gucci、Versace譜寫浪漫神話

2019-10-30 23:34

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

迎接TAID五十週年！大師級講座網羅5大議題超吸睛

2019-10-30 18:52

400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19

星戰迷買起來！LEVIS X STAR WARS玩聯名 R2-D2都來了

2019-10-30 17:41

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32

登記抽籤才能買！「IKEA X Off-White限量系列」又來了

2019-10-30 17:21

「卡娜赫拉的小動物」棒棒糖超萌 7-11、康是美獨賣

2019-10-30 16:49

全家限定！沐月Ｘ貓小姐Ms.Cat限量款櫻花梅酒 粉嫩登場

2019-10-30 15:20

全聯「雲林物產展」11月1日登場 26項物產新鮮上桌

2019-10-30 14:53

電影《小丑》啟發 設計師辦「小醜」聯展

2019-10-30 14:36

歡樂萬聖節 鬼怪吃下肚

2019-10-30 14:36

麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管

2019-10-30 14:13

謝金燕辣秀美腿 性感雪紡紗IU、隋棠也好愛

2019-10-30 13:55

全球獨家台灣才有！迪士尼「冰雪奇緣2」超Q雪寶招手帽 11/01影城開賣

2019-10-30 13:17

必搶！6200元入手絕美Dior皮革手拿包　內附招桃花唇膏

2019-10-30 13:16

她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文

2019-10-30 12:10

拚賺奶粉錢！趙又廷不只代言BOSS還跨刀設計

2019-10-30 12:01
看更多

熱門文章

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

全台20萬病患不知遭感染 消滅C肝3大挑戰

2019-10-30 23:36

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

罕見短耳鴞誤入鳥網 金管處救治後順利野外

2019-10-30 19:15

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

脊椎側彎近40度好自卑 22歲妙齡女不開刀復健拉回12度

2019-10-30 19:53

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

C肝專家會議／衛福部明年編列82億元 造福6萬名感染者

2019-10-30 21:34

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

C肝專家會議／小心C肝 年增6千新感染者

2019-10-30 21:38

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

家長一定要陪孩子寫作業嗎？小心影響孩子思考獨立

2019-10-31 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top