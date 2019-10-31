吃雞翅易劈腿？現代韓國男生這樣說

2019-10-31 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



每當戀愛時，情侶們無不呵護彼此珍貴戀情，但你知道情侶交往有哪些禁忌嗎？做了什麼又會導致夫妻失和、情侶爭執不斷，就像台灣情侶「送禮不能送鞋子會分手」、「彰化八卦山是情侶分手著名景點」等，韓國情侶也有相關禁忌，來到韓國旅遊可得加倍小心。

韓國有一習俗，早年韓國社會經濟貧困，受到男尊女卑觀念影響，會灌輸媳婦「男生吃雞翅會容易劈腿」說法，目的是把多肉部分留給男生補充營養，但現今已很少聽到此論點。

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秋末冬初，韓國德壽宮石牆路總是擠滿人潮，大片楓紅渲染兩旁道路，為當地知名賞楓名所，但情侶來到韓國旅遊，切記不可一起前來賞楓，原來是因為沿著德壽宮石牆路步行，會通往當地人離婚法院，容易觸霉頭，所以韓國人認為情侶、夫妻一起走這條路，容易造成感情生變。

韓國情侶間如果禮物為鞋子，必須為2雙起跳，台灣傳統習俗，送鞋寓意要與對方分離，但韓國卻以「雙數」為基數，如果一雙鞋會讓對方離開，那麼離開的另一半會穿上第二雙鞋回到身邊，可見韓國人充滿可愛想像力。