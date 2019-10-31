不接受假承攬真雇傭 勞長：美食外送平台明年專案勞檢

2019-10-31 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



美食外送平台將納入明年度的勞檢專案檢查範圍。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

勞動部職安署昨公布9家美食外送平台有5家是雇傭關係，台灣協作暨共享經濟協會昨批評勞動部用過時法規規範新經濟，以個案當通則。勞動部長許銘春今受訪指出，共享也要「共好」，企業要盡到社會責任，「不能只顧自己利益」，不贊同也不接受「假承攬、真雇傭」，外送平台明年將納入專案勞檢。

根據職安署勞檢結果，知名美食外送平台foodpanda、UberEats、Lalamove、Cutaway、QuickPick等5家業者，共計有25名個案被認定為雇傭關係。台灣協作暨共享經濟協會昨不滿發出聲明，認為此舉是用舊法規規範新經濟，不應以個案當通則，批評勞動部缺乏宏觀思維，希望行政院召開跨部會會議，全面討論新興平台適用的工作法規。

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許銘春下午出席「108年世代合作提案競賽」頒獎典禮，會後接受媒體訪問回應，「共享」平台是希望大家可以「共享、共好」，勞動部尊重平台經濟，也樂見發展，但平台經濟業者不能只顧到自己的利益，應該兼顧社會企業責任，對勞動者、無論雇傭或承攬，都不能忽視勞動力在企業的重要力量。

許銘春說，不贊同也不接受所謂的假承攬、真雇傭，平台業者不可以用這樣的方式規避雇主責任，「剝削勞動力」，但勞動部沒有否定新興平台經濟，業者希望跨部會討論經濟型態的法令規範，勞動部也願意跟業者努力，「但我們沒有用舊有規範『框』他」，而是依據大法官解釋、勞動部見解、法院實務判決，透過從屬性認為九家平台其中有五家是雇傭關係。

許銘春也承諾，美食外送平台將納入明年勞檢專案檢查範圍，也會要求業者對外送員加保商業保險，加強外送員勞動權益跟職業安全。