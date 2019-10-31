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手做、遊戲、玩創意 接軌108課綱就在「龐畢度」

2019-10-31 16:53聯合新聞網 溫美玉

一雙雙骨碌碌的眼睛，盯著空間內的主題展品：空白屏幕在手電筒照射下，圖樣彷彿變魔術一般，隱隱約約的出現又消失；平面的襯板，在不同形狀的排列組合下，竟產生了立體感的錯覺；在鏡面大球裡的自己，好像進入了另一個變形的奇幻世界......。

<我的眼睛- 視覺探索大冒險>工作坊，就是要你和孩子瞠目結舌的驚嘆：「唉呦我的天哪！簡直不敢相信自己的眼睛！」

在這裡，「藝術」擺脫死板板、只可遠觀不可褻玩的形象，巧妙的與空間、自然科學等領域結合，讓孩子或看或摸，近距離的感受並延伸創造獨一無二的作品。當下，孩子將忘了平板裡的影片和遊戲，用專注投入的眼神，留下最讓父母動容的畫面。

「龐畢度」帶領孩子初探藝術的美好！

法國巴黎龐畢度中心是全世界最大的現代藝術中心之一，投入了多年的兒童美學啟蒙教育，在2017年起推廣至台灣後，便在每年寒暑假與各領域的藝術家媒合，不論是過去的沙雕、建築、動態雕塑的體驗，到今年年底舉辦的<我的眼睛- 視覺探索大冒險>工作坊，觸角伸至了「平面設計」領域，要讓孩子在互動遊戲的過程中，對各種點、線、面的交織揉合「大開眼界」。

由五位藝術家開啟5種風格迥異的體驗活動，活動過程中，需觀察、發想、實作、與人互動，素材則包含色彩配置、形狀排列組合、光影探索、五感體驗！在遊戲過程中，順勢打通孩子對色彩、空間觀念、自然科學、藝術手做的啟蒙。

<我的眼睛- 視覺探索大冒險>工作坊期望讓孩子看到顛覆他們過去認知的世界，孩子將驚異於不過是點線面排列、角度位置的轉換，眼前所見便如此不同。簡述展覽活動如下：

1. 藝術考古趣 文森‧布羅凱爾 Vincent Broquaire

以幾何牆紙和雕刻木板，結合各種形狀、線條，讓孩子自由觸摸，並進行拓印活動，用各式各樣的紋理，拓印出獨一無二的作品。是視覺、觸覺、手做三項活動同時兼顧的探索遊戲。

圖/聯合數位文創提供。
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圖/聯合數位文創提供。
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2. 探索博物館 文森‧布羅凱爾 Vincent Broquaire

屏幕一側，為只有建築的外型的空白屏幕；另一側則繪有隔間、樓梯、工人等建築的內部景觀，當另一側的孩子用手電筒照射屏幕，透過穿透屏幕的光線，其他孩子得以在空白屏幕那側，看到建築物內部的細節。過程中除了需專注觀察外，也對光的神奇之處有了初步的見識。

圖/聯合數位文創提供。
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3. 動動藝術史 保羅‧考克斯 Paul Cox

場地中有許多可移動的襯版，設計成屋子的內部圖樣。進入那個空間中，孩子用不同視角觀察時，將看到截然不同的畫面，經由實際感受遠鏡高低的視角變化，孩子能初步探索透視線的成像原理，為數學的「空間感」做好準備。

圖/聯合數位文創提供。
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4. 幾何造山丘 史第芬‧契爾 Stéphane Kiehl

配合藝術家拍攝的影片，藝術家將自己影集中出現的所有幾何圖像，像倒塌了一般變成一個山丘的形狀，但各形狀之間卻保有微妙的平衡。讓孩子與身旁的夥伴合作，用相同的元素再重新組合一個山丘。這樣的過程，隱約可對幾何的觀察、色彩的刺激、排列重組有深刻的體驗。

圖/聯合數位文創提供。
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圖/聯合數位文創提供。
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5. 我與妙妙狗 皮爾‧范尼 Pierre Vanni

展區內放置鏡像的妙妙狗大球，當孩子在移動時，看看自己在鏡像大球中的模樣，並找出自覺最舒適的位置。藝術家想傳達在鏡像的世界裡，觀眾不只是觀眾，也是展出的一部分。

圖/聯合數位文創提供。
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上述五個活動，都搭配著五位藝術家為展覽內容拍攝的影集，讓孩子同時接受影像、動手操作的刺激，更投入藝術家打造的奇想世界中。

不只玩玩，還能遷移未來能力！

你可能會想，「互動遊戲」是不是讓孩子開心完就沒了？這你可就太小看它的威力了！

據發展心理學家皮亞傑的理論，兒童的發展是從「感覺動作期」開始，年幼時，孩子會由五感、動作感受世界，到了2~7歲這段時間，他們才能漸漸發展抽象的語言的概念。因此在學齡前階段，並非學習握筆寫字、注音符號的好時機，反而要「玩中學」，用遊戲創造互動機會，過程中，他們得以觀察外在世界、表達內心想法，並用「好奇」的視角發現並嘗試新事物。

「我的眼睛」工作坊，打造最適合孩子的互動遊戲空間，他們可從中累積以下四種能力：

1. 觀察力

孩子本身，便是充滿觀察力的好奇寶寶，當我們賦予孩子更多圖像刺激供他們探索、體驗，他們能觀察到更多新奇的細節，這些觀察，將是「想像力」與「創造力」的雄厚資本！

2. 想像力

孩子的想像力本身便是天馬行空，更豐富的五感體驗與遊戲，可以擴充他們腦袋瓜裡的「資料庫」，資料庫越多，就越能把許多事物聯想在一起。想像力的豐盈，便是創造力的源頭！

3. 創造力

把一個既有的東西，用全新的角度詮釋，顛覆眾人對這個東西既有的印象，這就是創造力。孩子創造的靈感來自哪裡呢？必然是他們過去觀察、模仿過的事物；如何讓孩子果敢、自在的創造呢？他們必須有自信和勇氣，這些觀察力與自信，將從一次次「嘗試新事物」的過程中產生。

4. 自我表達能力

我不斷強調「互動」的重要性，因此玩遊戲不能是玩平板、打電動，而是要與人互動的，互動給孩子機會表達自己的看法與觀點，擴充他們在語言、肢體的表達能力。

與「跨領域」學習無縫接軌！

今年在教育、教養界最轟轟烈烈的消息，莫過於九月正式上路的108課綱，只要是目前就讀國中九年級以下的學生，都將受這波教育改革影響。

108課綱強調「核心素養」，讓學習重點不再只是「傳授知識」，而是強調將知識實踐在日常生活中，讓孩子用習得的知識或能力克服未來的挑戰。

因應以上目標而生的，為「跨領域」這個教學新概念。想想我們日常生活中情境、問題，往往難以用學科明確劃分，因此新課綱將從過去分國語、數學、社會等「分科學習」逐漸轉型為「主題式」的統整活動，如此更能呼應現實生活的情境。例如：訓練孩子「擺攤做生意」為主題的課程，從攤位內容、招牌的設計、人力分配、成本財務規劃、營業額運算、行銷的技巧等，就含括了藝術、數學、社會科等層面。未來的教育將朝向這樣的目標，把各科課程混進完整的主題式活動中，讓孩子在主題活動中解決問題的過程，不自覺習得這些知識與能力。

龐畢度<我的眼睛- 視覺探索大冒險>工作坊，還能讓孩子從互動遊戲 + 美感體驗活動中，得到四樣禮物：

1. 親子互動相處的時光 - 放下平板，用活動拉近親子間的距離。

2. 與各領域的初次相遇 - 藝術、自然科學、數學、社會互動等科目的啟蒙，為未來跨領域學習做準備。

3. 視覺刺激引發體驗魂 - 多樣的視覺藝術活動，培養專注、觀察與創造力。

4. 動手嘗試培養自信心 - 動手實作，培養孩子果敢面對新事物的勇氣與自信心。

短短一個半小時的活動，不僅在悠遊在藝術殿堂，還能揉合各領域的精華，這是孩子正式踏入108課綱前，最接地氣的「跨領域」前哨站！


活動日期：2019/12/25-2020/4/5

活動地點：華山文創園區西四館

預售優惠請上udn售票網：https://pse.is/JQNJR

活動官網：http://uevent.udnfunlife.com/pompidoukids2020winter/

藝術家108課綱
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