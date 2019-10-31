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如何成為無可取代的買手？馮亞敏、黃小曼分享經驗

2019-10-31 15:29攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

透過獨到的眼光、生活品質、視野、洞察力，買手就是經營成功的關鍵，喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏、國際高端時尚買手黃小曼（Anita Wong），下午在台北團團微風南山時尚概念店就「國際時尚買手核心價值」進行對談，針對如何成為無可取代的買手？這個專業在零售產業的價值為何？未來買手店的趨勢又是什麼？三個面向探討，分享經驗。

喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏（右）、國際高端時尚買手黃小曼（左）就「國際時尚買手...
喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏（右）、國際高端時尚買手黃小曼（左）就「國際時尚買手核心價值」進行對談。記者曾學仁／攝影
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喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏（右）、國際高端時尚買手黃小曼（左）就「國際時尚買手...
喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏（右）、國際高端時尚買手黃小曼（左）就「國際時尚買手核心價值」進行對談。記者曾學仁／攝影
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國際高端時尚買手黃小曼。記者曾學仁／攝影
國際高端時尚買手黃小曼。記者曾學仁／攝影
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喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏。記者曾學仁／攝影
喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏。記者曾學仁／攝影
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喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏（右）、國際高端時尚買手黃小曼（左）就「國際時尚買手...
喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏（右）、國際高端時尚買手黃小曼（左）就「國際時尚買手核心價值」進行對談。記者曾學仁／攝影
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