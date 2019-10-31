雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破框架
2019-10-31 15:24
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
聆聽生命的力量，讓生活充滿樂趣。國泰金控攜手雲門舞集，今日數十位雲門舞者在國泰人壽大樓翩翩起舞，也是雲門首度將演出舞台踏入公眾場館，打破舞台與觀眾席界線，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍分享，「藝術表達不應受到框架限制，將真實的快樂傳遞出去才是重點。」
明年1月正式接任雲門舞集藝術總監的鄭宗龍，起初從團內舞者出生，歷經4年深潛學習，而後轉任編舞與藝術編導工作近10年時間，淬煉出深厚藝術底蘊，他笑著說：「雲門一直在土地上跳舞，期待有更多機會讓舞蹈與民眾不期而遇，讓舞蹈發生在他們的日常生活中。」
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雲門舞集即將迎來新氣象，鄭宗龍首創互動式舞蹈與民眾交流，希望大家手拉手，藉由舞蹈打破距離感，增進家中孩童、長輩及好友間感情，也能在公共空間放鬆氛圍。熟悉雲門的人都知道，創辦人林懷民每次總以一席黑色服裝亮相，而鄭宗龍則喜愛一身白裝出場，可看出兩人喜好與個性不同，鄭宗龍說，其實創作最重要是面對自我內心，只有誠實的自己才能發揮力量，散播歡樂散播愛。
國泰金控與雲門舞集合作走過24年時光，除了不斷舉辦行型戶外公演外，更從2001年起支持雲門2，邀請社區民眾免費觀賞，在69所學校演出近200場，觀賞人數逾19萬人，在藝術史上創下新紀錄。國泰金控總經理李長庚指出，國泰長期贊助雲門演出，更重要是民眾的熱情參與，今年演出以創新型態突破往年，邀請民眾一起同樂，期望大家共襄盛舉。
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