雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破框架

2019-10-31 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



舞者邀請現場民眾一同共舞，散播歡樂氛圍。記者徐力剛／攝影 分享 facebook

聆聽生命的力量，讓生活充滿樂趣。國泰金控攜手雲門舞集，今日數十位雲門舞者在國泰人壽大樓翩翩起舞，也是雲門首度將演出舞台踏入公眾場館，打破舞台與觀眾席界線，雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍分享，「藝術表達不應受到框架限制，將真實的快樂傳遞出去才是重點。」

明年1月正式接任雲門舞集藝術總監的鄭宗龍，起初從團內舞者出生，歷經4年深潛學習，而後轉任編舞與藝術編導工作近10年時間，淬煉出深厚藝術底蘊，他笑著說：「雲門一直在土地上跳舞，期待有更多機會讓舞蹈與民眾不期而遇，讓舞蹈發生在他們的日常生活中。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雲門舞集即將迎來新氣象，鄭宗龍首創互動式舞蹈與民眾交流，希望大家手拉手，藉由舞蹈打破距離感，增進家中孩童、長輩及好友間感情，也能在公共空間放鬆氛圍。熟悉雲門的人都知道，創辦人林懷民每次總以一席黑色服裝亮相，而鄭宗龍則喜愛一身白裝出場，可看出兩人喜好與個性不同，鄭宗龍說，其實創作最重要是面對自我內心，只有誠實的自己才能發揮力量，散播歡樂散播愛。