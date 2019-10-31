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新北耶誕城即將開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

全台矚目的冬季最大節慶活動「 新北耶誕城」將於11月15日正式開城，持續點燈到明年1月1日止，為期48天活動。今年以「耶誕魔法城」為主題，除了有孩童最愛的免費遊樂設施、耶誕城堡主題市集、8座熱門打卡天橋外，更打造全球第一個「雙塔一樹」3D雷射光雕秀，創下歷年紀錄。

2019新北耶誕城將於11月15日晚上6點半起，分為3大燈區、8座打卡天橋及周邊系列活動，持續到明年1月1日晚間10點，進行為期48天活動。新北耶誕城去年獲本阪急交通社，評選為全球耶誕旅遊去處第一名，今年首度結合板橋車站大樓及新北市府大樓，以「台灣雙塔」為概念，加上廣場大耶誕樹，透過12組雷射，打造全球第一個「雙塔一樹」3D雷射光雕秀，主燈秀展演總面積達8800平方公尺。

而每年吸引大批人潮、搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題，打造包含新府路天橋「變色光廊」、新站路天橋「紫戀光廊」、板橋車站天橋「紫金光廊」、中山路天橋「冰柱光廊」、府中遊龍天橋「流星光廊」，以及板橋車站B1連通道「繽紛海洋泡泡」等景點。

板橋車站站前廣場也設置森林小火車、市民廣場燈區則設置甜蜜咖啡杯、薰衣草木馬等3座免費遊樂設施，另，今年萬坪公園燈區還有日本來台的卡娜赫拉的小動物」進行演出及與民眾互動，並有6座卡娜赫拉的閃閃耶誕夢限定裝置藝術及超夢幻餐飲專區，成為另一個熱門打卡去處。

另外，市府也將在12月舉辦系列活動，包含耶誕市集、耶誕惜食分享節、巨星耶誕演唱會、大和傳唱演唱會、耶誕平安晚會、耶誕嘻哈跑趴及元旦升旗典禮。其中，12月28日於淡海輕軌崁頂站，舉辦的「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動，邀請民眾沿著輕軌軌道與海岸線跑出雙心路線，現場還有嘻哈音樂派對及特色市集，讓耶誕氣氛充滿年輕活力。

新北市觀旅局今舉辦新北耶誕城開城記者會。記者胡瑞玲／攝影
新北市觀旅局今舉辦新北耶誕城開城記者會。記者胡瑞玲／攝影
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每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖...
每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖／新北市觀旅局提供
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新北耶誕城去年獲本阪急交通社，評選為全球耶誕旅遊去處第一名。圖／新北市觀旅局提供
新北耶誕城去年獲本阪急交通社，評選為全球耶誕旅遊去處第一名。圖／新北市觀旅局提供
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每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖...
每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖／新北市觀旅局提供
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全台矚目的冬季最大節慶活動「 新北耶誕城」將於11月15日正式開城。圖／新北市觀...
全台矚目的冬季最大節慶活動「 新北耶誕城」將於11月15日正式開城。圖／新北市觀旅局提供
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新北市觀旅局今舉辦新北耶誕城開城記者會。記者胡瑞玲／攝影
新北市觀旅局今舉辦新北耶誕城開城記者會。記者胡瑞玲／攝影
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每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖...
每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖／新北市觀旅局提供
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每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖...
每年搶佔社群版面的天橋燈飾，今年從5座擴大到8座熱門打卡天橋，並搭配魔法主題。圖／新北市觀旅局提供
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