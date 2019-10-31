張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



MICHAEL KORS的CECE包款，為今年度重點單品，簡練外型也成為女星們的造型配備，張鈞甯身穿MICHAEL Kors度假系列塗鴉上衣配丹寧短裙，展現壞女孩的俏皮，郭書瑤也以長腿搭配CECE酒紅色絎縫鍊帶小包，表情酷酷拍機場時尚照。

張鈞甯身穿塗鴉上衣搭配CECE黑色鍊帶小包。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

身形嬌小的郭書瑤外罩MICHAEL Kors深藍色絨布西裝外套，內搭白色logo短上衣，整個人顯得帥氣纖長，安心亞直接以黑白配的簡約來搭襯。而侯佩岑以沉穩藍黑色外套搭襯蛇紋CECE包款，Melody的CECE則是今年流行的橄欖綠，陳庭妮詮釋的駝色動物紋CECE包款是一般尺寸，也適合作為上班穿搭配件。

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