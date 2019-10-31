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張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29聯合報 記者楊詩涵／即時報導

MICHAEL KORS的CECE包款，為今年度重點單品，簡練外型也成為女星們的造型配備，張鈞甯身穿MICHAEL Kors度假系列塗鴉上衣配丹寧短裙，展現壞女孩的俏皮，郭書瑤也以長腿搭配CECE酒紅色絎縫鍊帶小包，表情酷酷拍機場時尚照。

張鈞甯身穿塗鴉上衣搭配CECE黑色鍊帶小包。圖／MICHAEL KORS提供
張鈞甯身穿塗鴉上衣搭配CECE黑色鍊帶小包。圖／MICHAEL KORS提供
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身形嬌小的郭書瑤外罩MICHAEL Kors深藍色絨布西裝外套，內搭白色logo短上衣，整個人顯得帥氣纖長，安心亞直接以黑白配的簡約來搭襯。而侯佩岑以沉穩藍黑色外套搭襯蛇紋CECE包款，Melody的CECE則是今年流行的橄欖綠，陳庭妮詮釋的駝色動物紋CECE包款是一般尺寸，也適合作為上班穿搭配件。

CECE鍊帶包是2019春季所推出的包款，輪廓簡單幹練，金屬鎖頭釦環為包款視覺焦點，材質是光滑牛皮，袋身採多層次設計，方便取物收納，可適用多種場合，共有大型、中型以及迷你包款，選色相當繁多包括駝、白、紅、棕、黑、粉色以及橄欖綠等色彩，變化細節的鉚釘鑲嵌、動物紋等表現方式則帶來更鮮明個性，除肩背外可依鍊帶長度調整為斜跨包、手提包。

郭書瑤穿深藍色絨毛西裝外套15,900元、白色logo短上衣4,300元，搭配C...
郭書瑤穿深藍色絨毛西裝外套15,900元、白色logo短上衣4,300元，搭配CECE酒紅色絎縫鍊帶小包。圖／MICHAEL KORS提供
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郭書瑤穿深藍色絨毛西裝外套15,900元、白色logo短上衣4,300元，搭配C...
郭書瑤穿深藍色絨毛西裝外套15,900元、白色logo短上衣4,300元，搭配CECE酒紅色絎縫鍊帶小包。圖／MICHAEL KORS提供
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陳庭妮詮釋CECE系列駝色動物紋鍊包款。圖／MICHAEL KORS提供
陳庭妮詮釋CECE系列駝色動物紋鍊包款。圖／MICHAEL KORS提供
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安心亞以簡約黑白色系搭襯CECE鍊帶包。圖／MICHAEL KORS提供
安心亞以簡約黑白色系搭襯CECE鍊帶包。圖／MICHAEL KORS提供
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侯佩岑拎CECE酒紅色蛇紋小鍊包。圖／MICHAEL KORS提供
侯佩岑拎CECE酒紅色蛇紋小鍊包。圖／MICHAEL KORS提供
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CECE紅色縫衍小羊皮鍊帶包，售價14,000元。圖／MICHAEL KORS提...
CECE紅色縫衍小羊皮鍊帶包，售價14,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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CECE粉膚色縫衍小羊皮鍊包，售價14,000元。圖／MICHAEL KORS提...
CECE粉膚色縫衍小羊皮鍊包，售價14,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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CECE黑色鍊帶小包，售價13,200元。圖／MICHAEL KORS提供
CECE黑色鍊帶小包，售價13,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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Melody秀出CECE橄欖綠鍊帶小包。圖／截自IG
Melody秀出CECE橄欖綠鍊帶小包。圖／截自IG
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機場西裝張鈞甯郭書瑤
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