銀白色質感爆表！ 蘭蔻耶誕唇彩盤裝點專屬唇色

2019-10-31 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



冬天到了，也是巴黎將變身為降下「冰雪奇蹟」的夢幻童話城市，整座城市從香榭大道到大大小小耶誕市集，銀白色雪景與金色燈火交織，就像走入童話般的冰雪王國般。耶誕氣氛當然少不了是夢幻的意境，彩妝保養品牌蘭蔻，也為我們獻上最夢幻的「冰雪奇蹟」，以時髦巴黎女人最重視的唇妝為主角，將覆盆子甜酒、玫瑰奶酒，及讓女性閃耀視線的金屬色調，化為時尚與優雅兼具的法式質感唇色。

蘭蔻推出耶誕彩妝，以冰雪的銀白色，搭配奢華金色為包裝主角，充滿高級與迷人的質感，絕對是彩妝控必搜集的新品。

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限量版的唇彩盤，無論跑趴、聚會，都所向無敵，結合7款亞洲熱賣色絕對完美唇膏再追加古銅金、粉色兩款，疊擦創造自我專屬唇色，而這兩款色系的靈感來自於禮物緞帶色彩，讓耶誕更閃耀、更立體。

唇彩盤將紅茶楓葉色、無花果茶色與豆沙玫瑰色，集結了最實用色，也是蘭蔻唇彩系列中，詢問度最高的顏色絕對完美迷霧唇膏＃196、絕對閃耀水蜜光唇膏＃228、絕對完美唇膏＃264的姐妹色調，將其眾多顏色，更能打造不一樣的耶誕唇感，平日更能隨心所欲地為自己的唇妝，更添上每日的亮點。

穿著一襲銀色外衣的唇膏外包裝，就像是雪花堆滿的燈塔，為自己找到亮點，瓶蓋頂端滿滿星辰有著蘭蔻經典Logo刻印，更象徵天空的星星閃耀。專利保養成分普拉絲鏈 Pro-XylaneTM，更是蘭蔻唇膏中，保濕與持久8小時的主要關鍵，想要絲質柔滑、色彩飽滿的妳，絕不能錯過。