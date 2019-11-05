抱持斜槓態度 展現職人面貌

2019-11-05 00:00 文／ Aster Huang



雖然斜槓人(Slash Person)，特別是多重職業的年輕人引起廣泛討論、評價不一，但“斜槓”已成為不可逆的主流思維。台灣新世代對斜槓人的定義是“認真工作／享受生活”，用專業打拼賺錢，偶而上米其林星級餐廳嗑美食、買只高CP值名錶，而不是把自己鎖進克勤克儉的舊思維裡。

懂得生活、更懂得精打細算是斜槓人應具備的生活態度，拿買錶為例，一定選高知名度、品質優異、適用性高的款式，其中OMEGA Seamaster Diver 300M歐米茄海馬潛水300米系列就被鐘錶玩家譽為CP值最高的錶款。

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歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕錶，直徑44毫米精鋼、Sedna™錶殼／時間指示，日期顯示，計時功能／9900大師天文台自動上鍊機芯，儲能60小時，抗磁15,000高斯，防水300米，瑞士官方天文台認證／參考價NT$ 303,900。攝影／林澔一 分享 facebook

Sporty風 引領時尚

中性、運動風是未來流行舞台兩大重點，後者更引領潮流多年，在眾多運動錶中，潛水錶是最具專業面貌，拿歐米茄海馬潛水300米系列的防水深度達300米，10點鐘方向設有排氦閥門，面盤的波浪浮雕則默默呼應潛水主題。面盤備有黑、藍、灰、白、PVD鉻四種顏色，錶殼、錶鍊材質包括精鋼款，或是混金款，如精鋼+黃K金、精鋼+ Sedna™金、鈦金屬+鉭金屬+Sedna™金等，品項多元。所有錶款的錶圈皆採陶瓷製作，錶圈刻度為白色琺瑯或Ceragold™瓷金。緊貼著流行舞台的款式與色系，不僅適合平日佩戴，出席重要場合也不違和。

歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，直徑42毫米精鋼錶殼／時間指示，日期顯示／8800大師天文台自動上鍊機芯，儲能55小時，抗磁15,000高斯，防水300米，瑞士官方天文台認證／參考價NT$ 169,600。攝影／林澔一 分享 facebook

小細節 暗藏學問

除了造型時尚、錶殼、錶圈耐用外，細節也是重點，該系列不只錶圈採用升級陶瓷，連刻度也採用白色陶瓷，其優點為光線暗處更易判讀，不會因使用年限長就褪色發黃。精鋼+ Sedna™金錶款的錶圈則採用Ceragold™瓷金製作，所謂Ceragold™瓷金是在無塵環境中，將錶圈鍍上導電層，然後浸泡於金質電解液中48小時，讓陶瓷錶圈上形成18K金外層，接著拋飾到平整滑順，繁瑣的工序卻替大幅提升錶款魅力。白色Super-LumiNova超螢光塗層的指針與刻度，確保夜視高效果。專利金屬可調節式錶帶原本是為了潛水者所需，但平日穿戴也十分受用，6點鐘方向的日期窗，和常見的3點鐘日期窗做出明顯區隔。

買錶最好選百搭款。攝影／林澔一 分享 facebook

機芯優 價格合理

該系列所有錶款所搭載的機芯，皆獲得COSC和METAS雙認證，COSC隸屬瑞士官方機構、獲得認證的錶款無論在走時精度、穩定性均達一定水準。METAS檢測標準更高，首先錶款得通過COSC認證，再經過15,000高斯抗磁、6方位誤差，以及低動力走時精度差等8項測試，通過雙證認的錶款方可稱為Master Chronometer大師天文台認證錶款，因此，歐米茄海馬潛水300米又稱大師天文台腕錶，透明錶背可一窺機芯的細膩作工。

追求品質、時尚的同時，價格更是重點，入門款在17萬台幣上下，受薪族能力可及。買錶必須品牌知名度高、適用範圍廣、品質優異、造型符合潮流且實戴錶款，才可展現了斜槓世代的選購智慧。

歐米茄海馬潛水300米系列入門款售價不超過台幣17萬，CP值超高。攝影／林澔一 分享 facebook