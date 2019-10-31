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用摸的照片！抓準毛小孩、寶寶經濟 推浮雕立體照片

2019-10-31 13:52聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

照片不僅可以用看的還可以用摸的！看準家長對嬰幼兒、毛小孩最捨得掏腰包，全友電腦旗下品牌「印樂小窩」，透過獨家開發的立體影像編輯技術，讓平面照片搖身一變成為3D立體照片，毛小孩、親子都是照片的最佳主角，照片不僅有視覺效果，團隊更細心將皮膚、寵物毛髮等不同部位做出不同的觸感，摸起來更真實。

全友電腦創立至今39年，專精影擷取技術，近年來公司開始轉型，尋找軟性的文創商機，今年推出新品牌「印樂小窩」，品牌概念是希望讓愛「不僅看得到，還觸摸得到」，而這項獨家開發的立體影像軟體系統，也已經取得多國專利。

全友電腦全球產品及市場發展中心經理戴輝權表示，印樂小窩收到照片後會先在軟體上處理陰影、反光的部分，因為平面照片上看到的陰影與實際做出來立體照片的陰影，會隨著翻轉照片角度不同產生變化，因此陰影的加強特別重要，賦予影像「高度」與「立體感」。

另外，照片中的背景、衣服材質、寵物捲毛等，也都會調整印製出來的觸感，如皮膚摸起來應該是光滑的，而在色彩對比、亮度上也會適當修改，這些細節都讓成品不只視覺上，連觸覺上都更真實，再搭配無毒的輸出媒材，「讓媽媽們能隨時伸手摸一下放在辦公桌上的寶寶」。

戴輝權指出，印樂小窩以寵物及嬰幼兒等家庭成員為主打市場，強調客製化立體相片自己留作紀念或送人都相當適合，連企業員工表揚，都能利用立體照技術客製績優人員及久任員工獎座，讓獎座跳脫以往常見的材質與形式，鑲有獲獎人立體照的獎座紀念性也更強。

戴輝權說，目前推出「浮雕」、「速寫版」及「風格版」等不同效果的立體照，讓這些有著深刻情感連結的影像及照片，大幅提升其紀念性與收藏價值。

印樂小窩客製化立體相片目前推出「浮雕」、「速寫版」及「風格版」等不同效果的立體照...
印樂小窩客製化立體相片目前推出「浮雕」、「速寫版」及「風格版」等不同效果的立體照。記者陳斯穎／攝影
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全友電腦旗下品牌「印樂小窩」，透過獨家開發的立體影像編輯技術，讓平面照片搖身一變...
全友電腦旗下品牌「印樂小窩」，透過獨家開發的立體影像編輯技術，讓平面照片搖身一變成為凸起來的立體3D相片。記者陳斯穎／攝影
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照片經過陰影、反光、色彩及亮度等處理後印製出來再上色，除了立體外也強調照片的觸感...
照片經過陰影、反光、色彩及亮度等處理後印製出來再上色，除了立體外也強調照片的觸感。記者陳斯穎／攝影
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