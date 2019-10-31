孔劉可否出人形立牌？與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店 2019-10-31 13:41
聯合報 記者
楊詩涵
／首爾即時報導
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）
旗艦店盛大開幕，這是 首爾 大師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）在南韓打造的首座建築，也是與彼德馬里諾（Peter Marino）首度合作，昶亮通透的建築量體呼應巴黎路易威登基金會美術館（Fondation Louis Vuitton）的外觀，並且以藝術無所不在（art is everywhere）的核心精神，作為首爾旗艦店的特質。 建築
首爾旗艦店（Maison Seoul）位於江南區清潭洞，外型也參考京畿道水原市自十八世紀矗立至今的華城（Hwaseong Fortress）古蹟，傳統東萊鶴舞（Dongnae Hakchum）的優雅舞姿，也成為建物的線條輪廓；現年90歲的法蘭克蓋瑞在大約25年前首度造訪首爾，當時宗廟（Jongmyo Shrine）花園的景象，至今記憶猶新，也成了他設計首爾旗艦店的靈感，並將之轉化為盒子上方放置一個玻璃帽的輪廓；彼德馬里諾則是以極簡主義（Miesian）的風格，運用7種石材營造沉穩氛圍，對比呼應玻璃屋頂的輕盈。
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旗艦店樓高4層，自B1起依序為男裝、女裝皮件及配件、女裝、VIP樓層、ESPACE展覽場地，1至2樓挑高空間以透明落地窗援引自然天光，而法蘭克蓋瑞手稿上的綠樹，轉變為7公尺高櫥窗中繽紛紙樹的設計。1樓入口處自空中垂墜而下的繽紛紫紅、莓紅、淺粉花朵來自monogram經典圖樣，下方紅色沙發是藝術家Fernando and Humberto Campana設計的Bomboca Sofa，為路易威登Objets Nomades家具家飾系列的作品之一，1樓配件區的燈飾則是來自Raw Edges設計的Concertina Shade。
除了以Objets Nomades系列融入空間設計與商品之中，打造「觸目之所見，只要喜歡都可以買下來」的大器，「藝術無所不在」的概念，也是首爾旗艦店的極大特色，梯間放置英國雕塑家Peter Peri的作品Tall Mother以及Adaleida，而通透的樓梯作為各樓層間的連動與銜接，義大利畫家Marcello Lo Giudice的畫作Eden Blu、美國畫家Martin Kline的作品Apollo等都懸掛在樓梯轉角處，如同一座垂直的透明藝廊。
開幕當晚的酒會眾星雲集，包括鄭雨盛、河正宇、車銀優、宋旻浩Mino、Jessica，以及品牌摯友裴斗娜、以嶄新法拉頭造型現身的克羅伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）等都是重磅嘉賓，孔劉更是以零死角的帥度現身，優雅迷人，雖然照例是一身灰黑色，仍展現他獨有的清爽男孩氣。
█Espace空間 展出上億美元賈科梅蒂作品
位於首爾旗艦店頂樓設置Espace空間，路易威登於2006年在巴黎首創Espace，用跨出主展場、延伸到其他場地的「Hors-les-murs」理念，陸續於2011年起在東京、威尼斯、慕尼黑、北京等旗艦店設置Espace空間，作為展覽之用，首爾旗艦店則是全球第6座Espace的成立，具有開幕意義的首展就祭出瑞士雕塑家賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）的作品，都在拍賣會上有飆破上億美元的藝術價值。目前展件包括一九五○年作品「The man who capsizes」、一九六○年作品「Tall Woman II」等共8件雕塑，也是賈柯梅蒂最具指標性的作品。
克羅伊摩蕾茲出席路易威登首爾旗艦店開幕活動。圖／LV提供 分享 首爾旗艦店的梯間宛如垂直藝廊，轉角牆面懸掛了當代藝術家畫作。記者楊詩涵／攝影 分享 由建築大師法蘭克蓋瑞設計的首爾旗艦店，呼應路易威登基金會美術館的通透量體。圖／LV提供 分享 車銀優出席路易威登首爾旗艦店開幕酒會。圖／LV提供 分享 首爾旗艦店Espace空間開幕展為賈柯梅蒂作品。記者楊詩涵／攝影 分享 Jessica身穿白色裙裝，在眾星灰黑色系穿搭中成了亮點。圖／LV提供 分享 孔劉帥氣零死角現身路易威登首爾旗艦店開幕。圖／LV提供 分享 首爾旅遊繪本（Carnets de Voyage）書中的旗艦店繪稿。圖／LV提供 分享 路易威登首爾旗艦店一樓牆面的藍色畫作來自義大利畫家Marcello Lo Giudice的作品Eden Blu。圖／LV提供 分享 鄭雨盛優雅降臨路易威登首爾旗艦店開幕。圖／LV提供 分享 路易威登首爾旗艦店開幕，1樓櫥窗保留了建築師設計圖的綠樹概念，以彩色紙樹帶來燦爛視覺。圖／LV提供 分享 河正宇為路易威登首爾旗艦店開幕嘉賓。圖／LV提供 分享 藝術無所不在的首爾旗艦店內，一樓垂墜的燦爛花朵裝飾圖樣為monogram，椅子為Objets Nomades系列的Bomboca Sofa。圖／LV提供 分享 之前在路易威登巴黎男裝周走秀的Mino，以搶眼紅髮出席開幕。圖／LV提供 分享 一樓女裝配件區的燈飾來自路易威登Objets Nomades家飾系列，為Raw Edges設計的Concertina Shade作品。圖／LV提供 分享
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