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孔劉可否出人形立牌？與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店

2019-10-31 13:41聯合報 記者楊詩涵／首爾即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）首爾旗艦店盛大開幕，這是建築大師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）在南韓打造的首座建築，也是與彼德馬里諾（Peter Marino）首度合作，昶亮通透的建築量體呼應巴黎路易威登基金會美術館（Fondation Louis Vuitton）的外觀，並且以藝術無所不在（art is everywhere）的核心精神，作為首爾旗艦店的特質。

首爾旗艦店（Maison Seoul）位於江南區清潭洞，外型也參考京畿道水原市自十八世紀矗立至今的華城（Hwaseong Fortress）古蹟，傳統東萊鶴舞（Dongnae Hakchum）的優雅舞姿，也成為建物的線條輪廓；現年90歲的法蘭克蓋瑞在大約25年前首度造訪首爾，當時宗廟（Jongmyo Shrine）花園的景象，至今記憶猶新，也成了他設計首爾旗艦店的靈感，並將之轉化為盒子上方放置一個玻璃帽的輪廓；彼德馬里諾則是以極簡主義（Miesian）的風格，運用7種石材營造沉穩氛圍，對比呼應玻璃屋頂的輕盈。

旗艦店樓高4層，自B1起依序為男裝、女裝皮件及配件、女裝、VIP樓層、ESPACE展覽場地，1至2樓挑高空間以透明落地窗援引自然天光，而法蘭克蓋瑞手稿上的綠樹，轉變為7公尺高櫥窗中繽紛紙樹的設計。1樓入口處自空中垂墜而下的繽紛紫紅、莓紅、淺粉花朵來自monogram經典圖樣，下方紅色沙發是藝術家Fernando and Humberto Campana設計的Bomboca Sofa，為路易威登Objets Nomades家具家飾系列的作品之一，1樓配件區的燈飾則是來自Raw Edges設計的Concertina Shade。

除了以Objets Nomades系列融入空間設計與商品之中，打造「觸目之所見，只要喜歡都可以買下來」的大器，「藝術無所不在」的概念，也是首爾旗艦店的極大特色，梯間放置英國雕塑家Peter Peri的作品Tall Mother以及Adaleida，而通透的樓梯作為各樓層間的連動與銜接，義大利畫家Marcello Lo Giudice的畫作Eden Blu、美國畫家Martin Kline的作品Apollo等都懸掛在樓梯轉角處，如同一座垂直的透明藝廊。

開幕當晚的酒會眾星雲集，包括鄭雨盛、河正宇、車銀優、宋旻浩Mino、Jessica，以及品牌摯友裴斗娜、以嶄新法拉頭造型現身的克羅伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）等都是重磅嘉賓，孔劉更是以零死角的帥度現身，優雅迷人，雖然照例是一身灰黑色，仍展現他獨有的清爽男孩氣。

█Espace空間 展出上億美元賈科梅蒂作品

位於首爾旗艦店頂樓設置Espace空間，路易威登於2006年在巴黎首創Espace，用跨出主展場、延伸到其他場地的「Hors-les-murs」理念，陸續於2011年起在東京、威尼斯、慕尼黑、北京等旗艦店設置Espace空間，作為展覽之用，首爾旗艦店則是全球第6座Espace的成立，具有開幕意義的首展就祭出瑞士雕塑家賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）的作品，都在拍賣會上有飆破上億美元的藝術價值。目前展件包括一九五○年作品「The man who capsizes」、一九六○年作品「Tall Woman II」等共8件雕塑，也是賈柯梅蒂最具指標性的作品。

克羅伊摩蕾茲出席路易威登首爾旗艦店開幕活動。圖／LV提供
克羅伊摩蕾茲出席路易威登首爾旗艦店開幕活動。圖／LV提供
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首爾旗艦店的梯間宛如垂直藝廊，轉角牆面懸掛了當代藝術家畫作。記者楊詩涵／攝影
首爾旗艦店的梯間宛如垂直藝廊，轉角牆面懸掛了當代藝術家畫作。記者楊詩涵／攝影
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由建築大師法蘭克蓋瑞設計的首爾旗艦店，呼應路易威登基金會美術館的通透量體。圖／L...
由建築大師法蘭克蓋瑞設計的首爾旗艦店，呼應路易威登基金會美術館的通透量體。圖／LV提供
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車銀優出席路易威登首爾旗艦店開幕酒會。圖／LV提供
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首爾旗艦店Espace空間開幕展為賈柯梅蒂作品。記者楊詩涵／攝影
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Jessica身穿白色裙裝，在眾星灰黑色系穿搭中成了亮點。圖／LV提供
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孔劉帥氣零死角現身路易威登首爾旗艦店開幕。圖／LV提供
孔劉帥氣零死角現身路易威登首爾旗艦店開幕。圖／LV提供
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首爾旅遊繪本（Carnets de Voyage）書中的旗艦店繪稿。圖／LV提供
首爾旅遊繪本（Carnets de Voyage）書中的旗艦店繪稿。圖／LV提供
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路易威登首爾旗艦店一樓牆面的藍色畫作來自義大利畫家Marcello Lo Giu...
路易威登首爾旗艦店一樓牆面的藍色畫作來自義大利畫家Marcello Lo Giudice的作品Eden Blu。圖／LV提供
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鄭雨盛優雅降臨路易威登首爾旗艦店開幕。圖／LV提供
鄭雨盛優雅降臨路易威登首爾旗艦店開幕。圖／LV提供
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路易威登首爾旗艦店開幕，1樓櫥窗保留了建築師設計圖的綠樹概念，以彩色紙樹帶來燦爛...
路易威登首爾旗艦店開幕，1樓櫥窗保留了建築師設計圖的綠樹概念，以彩色紙樹帶來燦爛視覺。圖／LV提供
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河正宇為路易威登首爾旗艦店開幕嘉賓。圖／LV提供
河正宇為路易威登首爾旗艦店開幕嘉賓。圖／LV提供
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藝術無所不在的首爾旗艦店內，一樓垂墜的燦爛花朵裝飾圖樣為monogram，椅子為...
藝術無所不在的首爾旗艦店內，一樓垂墜的燦爛花朵裝飾圖樣為monogram，椅子為Objets Nomades系列的Bomboca Sofa。圖／LV提供
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之前在路易威登巴黎男裝周走秀的Mino，以搶眼紅髮出席開幕。圖／LV提供
之前在路易威登巴黎男裝周走秀的Mino，以搶眼紅髮出席開幕。圖／LV提供
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一樓女裝配件區的燈飾來自路易威登Objets Nomades家飾系列，為Raw ...
一樓女裝配件區的燈飾來自路易威登Objets Nomades家飾系列，為Raw Edges設計的Concertina Shade作品。圖／LV提供
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首爾建築
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