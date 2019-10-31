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買得起的凱特王妃靴款 EMU羊毛雪靴新品登台

2019-10-31 13:11經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

天氣冷冷的，「毛茸茸」的時尚熱潮也開始發燒了。深受名人喜愛，英國凱特王妃也愛穿的澳洲品牌EMU Australia，2019年秋冬再度推出多款雪靴，從大人到孩童都有，亦有耳罩、手套，以及羊毛鞋墊等時尚保暖小物。

2019 年秋冬，EMU推出「經典系列」、「防水系列」、「海邊系列」，以及「居家休閒系列」等四大設計主軸鞋款。

其中，經典系列的Sorby鞋款，不僅靴身襯羊毛，綁帶設計也較為修飾，不顯笨重，搭配防潑水耐磨橡膠鞋底，深受年輕人喜受。另，防水系列的Gravelly鞋款

特別之處在靴身採拉鍊式設計，且靴口處的不規則剪裁，可以翻毛呈現兩穿風格，不僅有防水麂皮，還具有密封接縫的防水膜。

海邊系列的Bells Beach Lo鞋款，其鞋口則是採以柔和女性曲線設計，較為容易穿脫，靴身也都採用EMU高級羊毛。而居家休閒系列則主要是室內拖鞋，但訴求也可以自由自在地穿出門，本季再推出多款新穎圖案。

此外，EMU還有深受小孩喜愛的動物造型靴款，每一年都打造不同的造型，並以自然為主軸強調加強羊毛襯裡 ，並同時訴求防水、防潑水、輕盈與柔軟彈性。

EMU還有深受小孩喜愛的動物造型靴款，每一年都打造不同的造型，並以自然為主軸強調...
EMU還有深受小孩喜愛的動物造型靴款，每一年都打造不同的造型，並以自然為主軸強調加強羊毛襯裡 ，並同時訴求防水、防潑水、輕盈與柔軟彈性。 圖／EMU Australia提供
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深受名人喜愛，英國凱特王妃也愛穿的澳洲品牌EMU Australia，2019年...
深受名人喜愛，英國凱特王妃也愛穿的澳洲品牌EMU Australia，2019年秋冬再度推出多款時尚保暖雪靴。 圖／EMU Australia提供
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澳洲時尚品牌EMU Australia，亦有耳罩、手套，以及羊毛鞋墊等時尚保暖小...
澳洲時尚品牌EMU Australia，亦有耳罩、手套，以及羊毛鞋墊等時尚保暖小物。 圖／EMU Australia提供
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