誰偷走小熊維尼蜂蜜罐？一罐兩用「蜂蜜罐修護唇膏」
2019-10-31 13:10
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
天氣漸涼，女生們有感覺到嘴唇常乾裂、脫皮嗎？網路保養聖經小紅書告訴你怎麼做，近期討論度最高的「維尼蜂蜜罐修護唇膏」莫屬，超卡哇伊外形宛如小熊維尼蜂蜜罐，無論自用送禮都吸睛度十足啊！
新興美妝品牌KissHop推出「維尼蜂蜜罐修護唇膏」，可愛罐裝造型搭配逗趣刮棒，內裝護唇膏蘊含美國蜂皇漿，選用100%美國食品級天然蜂蠟製作，特別添加乳木果油成分，呵護乾燥雙唇維持水漾效果，添加維他命E和橄欖油，則具備高效抗氧化功能，不僅日間可滋潤乾燥雙唇，夜間也可作為厚敷唇膜使用，一罐兩種用途根本太划算。
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品牌「KissHop」創立初期以童趣商品及可愛包裝為出發點，在大陸、香港甫即引起熱議，希望透過可愛風商品帶給消費者歡愉使用體驗。
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