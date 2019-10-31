第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



日本榮登國人最愛旅遊國冠軍寶座，對發懶的旅人來說，想來趟說走就走小旅行又不想做功課？推薦10個超便利旅遊APP，無論氣象、地圖、美食等通通一指搞定。

1.口ケスマ

美食是每趟旅行的靈魂，推薦這款「口ケスマ」APP，使用前記得打開定位功能，選擇「周辺100」選項後，將在地圖顯示臨近100間店，瞬間解決出國找不到餐廳的困擾。4.口ケスマ

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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2. NAVITIME

常到日本旅行的人有發現，國人常用的google map好像不太準了，那麼可以試試這個APP「NAVITIME」，除了最基本地圖功能外，同時兼具訂位、陳換案內等功能，想找餐廳或咖啡廳也更加容易。

3.tenki.jp

外出旅行天氣超重要，還在猶豫每天出門到底該不該帶傘？又怕帶了增重量，降低旅遊興致，快下載「tenki.jp」超重要，記得打開定位與通知功能，附近有雨雲接近時APP也會自動通知你喔！

4.乘換

日本專用APP「乘換案內」解決交通大小事，現在只要打開畫面直接輸入到達地點或標的物，再選擇起點，系統將自動提供路線指引，甚至連換不換線、價錢都一目瞭然，對於旅遊新手最害怕找不到飯店所在地，只要輸入飯店地點，無論走路、公車等交通方式，通通幫你備齊喔，省時又便利。

5. ぐるなび

出國旅行，常發生想訂位卻沒有當地電話，或是不想支付高昂國際電話費情形，使用APP「ぐるなび」可輕鬆解決。首先找到想去的餐廳，接著點選最下面一排「ネット予約」可進入訂位畫面，選擇日期、時間、人數後拉到最下面點「予約情報の入力」，最後就是輸入名字、電話及信箱（需注意：非全部餐廳都提供線上訂位服務）

6. 暢遊日本

使用複合功能的「暢遊日本」APP，除了可以查店鋪優惠，便於規劃旅程外，最重要的是此APP提供「置物櫃」搜尋功能，解決購物大包小包或是飛機時間還沒到等問題。

7. voicetra

許多人出國最怕語言不通，現在有了APP「voicetra」口譯神器，出國不再霧傻傻，不僅適用打字功能，甚至連語音功能也支援，根本懶人出國必備神器啊！

8. Japan Taxi

外出旅行有時地點比較偏，常發生想搭大眾交通工具卻找不到情形，這時該怎麼辦？下載「Japan Taxi」就算不會日文也沒問題，就像一般叫車app可自己設定接送地點，並試算大約費用，當然也支援綁定信用卡，不用現金也能行遍日本。

9. suica西瓜卡

日本玩家都知道，在日本搭電車必備suica西瓜卡很重要，現在也推出行動APP「suica西瓜卡」，出門不必多帶一張卡，對於常忘東忘西的懶人，只要一支手機通通搞定。

10. ecbo cloak