第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器
日本榮登國人最愛旅遊國冠軍寶座，對發懶的旅人來說，想來趟說走就走小旅行又不想做功課？推薦10個超便利旅遊APP，無論氣象、地圖、美食等通通一指搞定。
1.口ケスマ
美食是每趟旅行的靈魂，推薦這款「口ケスマ」APP，使用前記得打開定位功能，選擇「周辺100」選項後，將在地圖顯示臨近100間店，瞬間解決出國找不到餐廳的困擾。4.口ケスマ
2. NAVITIME
常到日本旅行的人有發現，國人常用的google map好像不太準了，那麼可以試試這個APP「NAVITIME」，除了最基本地圖功能外，同時兼具訂位、陳換案內等功能，想找餐廳或咖啡廳也更加容易。
3.tenki.jp
外出旅行天氣超重要，還在猶豫每天出門到底該不該帶傘？又怕帶了增重量，降低旅遊興致，快下載「tenki.jp」超重要，記得打開定位與通知功能，附近有雨雲接近時APP也會自動通知你喔！
4.乘換
日本專用APP「乘換案內」解決交通大小事，現在只要打開畫面直接輸入到達地點或標的物，再選擇起點，系統將自動提供路線指引，甚至連換不換線、價錢都一目瞭然，對於旅遊新手最害怕找不到飯店所在地，只要輸入飯店地點，無論走路、公車等交通方式，通通幫你備齊喔，省時又便利。
5. ぐるなび
出國旅行，常發生想訂位卻沒有當地電話，或是不想支付高昂國際電話費情形，使用APP「ぐるなび」可輕鬆解決。首先找到想去的餐廳，接著點選最下面一排「ネット予約」可進入訂位畫面，選擇日期、時間、人數後拉到最下面點「予約情報の入力」，最後就是輸入名字、電話及信箱（需注意：非全部餐廳都提供線上訂位服務）
6. 暢遊日本
使用複合功能的「暢遊日本」APP，除了可以查店鋪優惠，便於規劃旅程外，最重要的是此APP提供「置物櫃」搜尋功能，解決購物大包小包或是飛機時間還沒到等問題。
7. voicetra
許多人出國最怕語言不通，現在有了APP「voicetra」口譯神器，出國不再霧傻傻，不僅適用打字功能，甚至連語音功能也支援，根本懶人出國必備神器啊！
8. Japan Taxi
外出旅行有時地點比較偏，常發生想搭大眾交通工具卻找不到情形，這時該怎麼辦？下載「Japan Taxi」就算不會日文也沒問題，就像一般叫車app可自己設定接送地點，並試算大約費用，當然也支援綁定信用卡，不用現金也能行遍日本。
9. suica西瓜卡
日本玩家都知道，在日本搭電車必備suica西瓜卡很重要，現在也推出行動APP「suica西瓜卡」，出門不必多帶一張卡，對於常忘東忘西的懶人，只要一支手機通通搞定。
10. ecbo cloak
「ecbo cloak」是款專門幫人找寄放行李的app，只要輸入行李和所在地，就可以找到臨近寄物處，包置物櫃及車站等，此外更與許多咖啡廳和餐廳合作，讓旅遊更便利。
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