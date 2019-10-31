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桃園石門活魚節 美食遊湖抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊

2019-10-31 12:41聯合報 記者鄭國樑／即時報導

2019桃園石門活魚節明天(11月1日)正式開鑼，桃園市政府觀光旅遊局表示，今年活動規畫「ㄚ桃園哥遊石門」、「傳承好味道」網路票選及「秋品活魚贈好禮」3大主題，串聯石門水庫周邊景點及店家，喚起大家記憶中石門風華及活魚料理的好味道。

桃園市長鄭文燦今天出席宣傳活動，觀旅局邀請去年創意客家活魚料理票選前3名業者，現場烹飪經典活魚料理「砂鍋魚頭」、「糖醋魚」及「酥炸魚塊」，讓來自石門水庫的美味在現場飄香。

3大主題之一「快來跟著ㄚ桃園哥遊石門」明天起至11月30日，邀請遊客、饕客到桃園龍潭區、大溪區尋找設有「園哥」立牌的景點，和設有「ㄚ桃」立牌的活魚店家，完成合照掃描QR-Code後上傳照片，就有機會獲得頭獎純金打造的「黃金魚」墜飾和項鍊合計3錢(1名)，另外還有1錢的黃金魚墜飾5名，全家一起遊石門，抽黃金魚墜飾。

參加「傳承好味道」必須在11月6日前參加網路票選，有機會抽千元活魚料理抵用券。

鄭文燦表示，石門水庫周邊許多活魚店家代代相傳，到今天已經傳給第二代、第三代，新世代承襲了老一輩的拿手菜，並注入全新的創新思維，發展出許多各種具有特色的料理。11月6日前，上活動官網票選最符合「傳承好味道」主題的料理與感人故事，有機會獲得總額達22萬元的千元活魚料理抵用券。

參加「傳承好味道」幸運中獎的民眾，還可另外獲得老師傅們限量推出的200元「活魚料理限定折扣卡」，2020年5月10日前，憑卡可至指定活魚店家，消費滿2000元現折200元(不可與其他優惠併用)，期間內不限次數歡迎民眾至石門吃活魚，品嚐活魚美食不受限。

觀旅局說明，11月1日到11月30日到特約店家品嘗活魚料理，或搭乘石門水庫遊艇消費滿千元，即可獲得限量精美桌墊1份，桌墊分為活魚款及景點款，介紹石門水庫周邊景點及特色活魚料理，來石門吃活魚，有吃又有拿，數量有限送完為止。

觀旅局表示，桃園市政府今年與近30家石門水庫在地活魚餐廳及商家合作，推出「石門活魚節」期間限定優惠，民眾只要在活動期間來到石門水庫周邊消費旅遊，即可享受好康優惠，到活魚餐廳消費將獲贈飲料或小菜、到大壩碼頭及阿姆坪碼頭以優惠價體驗遊湖，憑活動手冊前往小人國主題樂園可享門票優惠，要把握時機暢遊石門水庫品嚐活魚美食。

更多活動詳情請上活動官網，或至「愛ㄑ桃」臉書專頁https://www.facebook.com/traveltaoyuan/查詢。

桃園市長鄭文燦扮大廚體驗料理活魚美食。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦和大廚師們一起宣傳石門活魚節，觀迎大家遊石門風景區嘗美食。記者鄭國樑／攝影
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桃園市政府觀旅局局長楊勝評捧著抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊，祝大家中大獎。記者鄭國樑／...
桃園市政府觀旅局局長楊勝評捧著抽獎3錢黃金魚墜飾項鍊，祝大家中大獎。記者鄭國樑／攝影
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石門水庫碼頭鄭文燦
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