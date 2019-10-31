沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...
2019-10-31 12:21
聯合報 記者 柯意如
／即時報導
被列為世界遺產的沖繩觀光主要景點、那霸市首里城慘遭火噬，主殿、北殿、南殿燒毀，畫面傳出後震驚沖繩當地與日本民眾，台灣熱愛旅遊的網友們PO文同聲表示難過，去過的網友也紛紛貼照懷念。也有網友傷心表示，當時去沖繩玩時沒進去看看，現在想想非常後悔；也有粉絲難過說，都已經安排行程近期才要去參觀，一覺醒來卻已暫時無緣相見了。
聯合新聞網報導，首里城建造於500年前，二戰期間曾受到砲火波及燒毀，1992年起正殿側殿陸續復原重建，2000年登錄為世界遺產。每年都會吸引來自世界各地民眾觀光。目前日本方面正調查首里城大火原因。
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首里城慘遭祝融吞噬消息傳出後，許多熱愛旅遊的網友都感到震驚，也有很多人扼腕根本還沒去過，知名粉專社團「日本自助旅遊中毒者」、「日韓旅遊公社」等，今天持續湧入網友不捨的留言，表示看到新聞「心是否都糾結了一下」、「才剛要去看耶」，也有不少去過的網友表示，「畫面讓人好心痛」、「才剛去過，太難過了」，暫時「只能看照片回憶了」。
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