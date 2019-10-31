痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



位於日本沖繩的知名景點「首里城」31日凌晨陷入大火，整座木造建築迅速延燒，雖然當地消防署緊急派出數十輛消防車前往救火，截至台灣時間上午七點為止，已知首里城的正殿與左右兩側的南北殿均已全部燒毀，所幸火災發生時間是在深夜時分，沒有造成傷亡，但經過祝融燒毀了面積共4200平方公尺，名列世界文化遺產的首里城恐已付之一炬。

首里城是琉球王國時代、約500年前興建，1933年被指定為國寶，在二次世界大戰沖繩戰役時曾被美軍砲擊燒毀。1992年正殿修復後，其他建築物陸續修復，西元2000年首里城城址與沖繩縣內其他的城址登記為世界遺產。此次的清晨大火讓首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，附近民眾感到痛心、難過到流淚，並說這是「令和元年的悲劇」。

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