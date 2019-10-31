Airbnb異國正宗萬聖節體驗 精選全球三大「鬼」譎房源
一年一度的萬聖節，不只能在社群軟體上看到名人們磨刀霍霍準備為萬聖裝扮來個獨一無二的亮相，許多台灣民眾也會趁機相約三五好友一同相聚熱鬧、扮裝慶祝。Airbnb在全球超過700萬間的獨特房源中，精選三大詭譎特色房源，推薦旅客們在旅遊時能藉機一訪，親身經歷每個房源絕無僅有、難以言喻的奇妙體驗。同時推薦各位旅客和精緻美麗的房源留下一張永生的回憶照，說不定會在其中發現陌生朋友的倩影與你相鄰。
奇幻靈異的故事大多脫離不了歷史悠久的場所，這座位於美國明尼蘇達州的Airbnb「百年靈異莊園」亦同，在它古樸、爬滿綠意的石砌外牆，以及暖黃的木質家具與色調中，它的神秘故事緣起於一名年輕少女「Rosalia Fihn」的病故。身為這座奇異房源屋主的房東Sean曾說，當他甫搬進這座莊園時曾於地板上拾起一個髮夾，一名身穿白色洋裝的少女的影像便生動的流入了他的腦海中，而當他翻查這座房子回憶時，赫然發現那便是那名病故的少女Rosalia。Airbnb邀請好奇心旺盛、熱愛冒險的台灣旅客們，前往這個優美精緻的神秘房源一探究竟，是否會在漫步於這座充滿歷史年輪房屋的一處轉角，遇見那身著白色衣裳仍在房屋中嬉鬧遊蕩的少女呢？
蓋茨堡之役 (Battle of Gettysburg) 是美國內戰中一場知名的血腥戰役，短時間內即累積超過7,000名 在戰役中喪生的士兵，Airbnb上也有一間位於蓋茨堡之役發生地、曾作為據點為士兵提供休憩之處的「美國內戰遺魂小屋」。小屋位處偌大綠地的中間，米色外牆與酒紅色窗戶，一踏進門就可看到屋主細細巧思的精心裝潢，外表看似一座在電影中經常出現的美式小屋，卻藏著意想不到的奇妙故事。曾入住房源的房客表示，在臥房中能看到身穿制服的男人雙臂抱胸地佇立於屋角注視著來到此地的旅客們；或是在空無一人的房屋中，聽到樓梯傳來陣陣的腳步聲；甚至能在夜晚聽到女性的嬉笑聲在房源中四處響起。有緣份的Airbnb房客們別害怕，跟隨著另一個世界的好朋友揚起的衣服的一角，為你的旅途寫下永生難忘的驚嘆號。
擁有強壯心臟的台灣旅客們，Airbnb精選的「英國新藝術暗黑房源」充滿惡夢風格的裝潢，將滿足你所有對西洋靈異的幻想。以蘇格蘭式新藝術風裝潢的房源覆蓋著濃郁的暗色系色彩，除了鬼誕怪異的氛圍外，旅客也能在此滿足西式貴族風的住宿體驗。入住這個房源的Airbnb房客彷彿穿越時空般，成為流傳千年不解之謎故事中的主角，不經意地輕觸屋中一角，也許就會開啟與另一個空間的連接。在熱情房東John與Marcus的招待下，旅客將會在打開房源大門的那一剎那，踏入一個獨立的奇幻空間。好奇的台灣旅客們，趕快到Airbnb預定你的夜晚，深入體會讓所有過往旅客難以用文字表達出的嶄新魔幻住宿體驗。
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