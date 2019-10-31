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國泰航空首次與知名餐飲集團攜手 研製特色餐膳

2019-10-31 11:16經濟日報 記者楊文琪／即時報導

國泰航空積極提升經濟客艙的空中餐膳體驗，與香港新晉餐飲及服務集團Black Sheep Restaurants合作，精心設計一系列令人垂涎的菜式。這次合作為國泰首次與知名餐飲集團攜手專為經濟客艙研製特色餐膳，打造全新的餐飲概念，使顧客在旅程每項細節上都有超凡體驗，貫徹「志在飛躍」品牌承諾。

國泰航空表示，乘客可由11月起於香港出發的長途航班經濟艙，細味品嚐由集團大廚精心設計、靈感來自旗下眾多餐廳並廣受顧客歡迎的美食佳餚。全新菜式會定期替換，並於稍後陸續於區域航班推出。

Black Sheep Restaurants擁有24間餐廳每天為來自世界各地的顧客提供各有特色的珍饈美饌，更榮獲兩顆米芝蓮星榮譽。 集團自創立以來，一直深明各國旅客不同的喜好，因此為國泰航空精心設計新菜式時，充分考慮到現代旅客的口味和需求，務求給予旅客嶄新的美食體驗並有更多選擇，享受空中旅途。

國泰航空顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示：「很高興與Black Sheep Restaurants攜手合作。我們雙方的理念相近，都是植根於香港、力求創新的集團，並以熱心款待顧客為依歸。香港擁有豐富多姿的美食文化，我們新推出的餐膳亦因此涵括多國美食。繼今年初推出地道的『港式滋味』，為乘客帶來窩心的經典香港味道之後，這次我們新增了一系列同樣充滿『香港特式』的多國菜式，讓乘客一再期待搭乘國泰航班。」

Black Sheep Restaurants共同創辦人Syed Asim Hussain說：「一直以来，旅遊體驗都能給予我們莫大的靈感，而每段旅程對我們來說都是一次與別不同的探索經歷。是次夥拍國泰能讓我們透過精心設計的菜式來表達我們的品牌精髓。我希望這些美食可以為國泰的顧客在旅程之初或踏上歸途之際帶來一點領悟。」

Black Sheep Restaurants的共同創辦人Christopher Mark表示：「我們設計這些新菜單時，同樣採用了為旗下餐廳構思新菜式的製作方式，以味覺勾起食客的回憶，或把他們帶到曾遊歷的地方。我們衷心希望國泰顧客在看到新菜單後，能感受到我們的細意關懷。」

國泰航空全新的經濟艙菜單靈感源自New Punjab Club、Hotal Colombo及Rajasthan Rifles的南亞美食；ChômChôm及LeGarçonSaigon的越式佳餚；以及Osteria Marzia、Buenos Aires Polo Club 和 Maison Libanaise的特色風味。

新菜式的前菜主要選用了味道清新醒胃及獨特的食材，例如椰菜雞絲沙律伴魚露甜酸汁，為經典越式沙律注入新驚喜。主菜的設計則以健康美味，暖心的美食為主打，當中包括紅酒燴牛肉配法邊豆及意式檸檬香草醬。新菜式還有各款無肉美食供乘客享用，包括西西里風味的意式芝士茄子長通粉及素食經典菜式西蘭花芝士焗通心粉。

國泰航空不斷投入資源，積極提升旅客體驗，並推出了一系列令人期待的新產品，包括床墊寢具、護理用品套裝以及機上娛樂系統等。國泰航空的經濟艙旅客更可首次品嚐以嶄新面貌及風味重新登場的本地釀製Betsy手工淡愛爾啤酒。Betsy啤酒現已於所有長途航班的所有客艙供乘客享用。

國泰航空積極提升經濟客艙的空中餐膳體驗，與香港新晉餐飲及服務集團Black Sh...
國泰航空積極提升經濟客艙的空中餐膳體驗，與香港新晉餐飲及服務集團Black Sheep Restaurants合作，精心設計一系列令人垂涎的菜式。這次合作為國泰首次與知名餐飲集團攜手專為經濟客艙研製特色餐膳，打造全新的餐飲概念。　圖／國泰航空提供
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