親子FUN膽玩 不可錯過的藝文活動都在這！

2019-10-31 15:44 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖／A劇團 提供 分享 facebook

2019即將邁入尾聲，這一年裡和孩子一起參與哪些新奇有趣的活動呢？爸媽們趕快回顧一下，若是參加的活動五隻手指頭數的出來的爸媽該檢討囉～為了體貼爸媽，整理了今年年末藝文活動懶人包，還沒有計畫的爸媽看過來，下面這三個活動都非常適合親子一起FUN玩和學習的喔！

老少咸宜的原創親子音樂劇

今年冬天最感動歡樂的兒歌視聽饗宴－A劇團《阿卡的兒歌大冒險》，劇情裡的每一首兒歌，都有著與它相關的角色，而每個角色，都在處理不同的關係，每一段不同的關係都會形成一個動人的故事，所謂的故事也正是人與人之間的關係創造出來的。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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爸媽們，在快結束的2019，跟著故事主人翁「阿卡」一起探險、學習故事要傳達的理念，用音樂打開孩子們的心門，並藉由戲劇寓教於樂的效果，告訴孩子對每件事、每個境，都要愛護自己珍惜別人，多為別人想一點，其實同時就是在為自己多加分一點，穿梭在一首又一首的兒歌中，與孩子一起創造新的故事。

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《阿卡的兒歌大冒險》

演出時間與場次 │ 2019.11.01 19:30

2019.11.02 10:30 14:30

2019.11.03 10:30 14:30

演出地點 │ 松山文創園區多功能展演廳

立即購票 │ https://givemeetfive.art/趣冒險

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教育與趣味性兼具的親子工作坊

由巴黎龐畢度中心所創立的「兒童藝術工作坊」今年全新主題「我的眼睛！視覺藝術大冒險」，規畫五項關卡，並找來龐畢度中心最可愛的原創卡通人物「眼睛先生」，用生動有趣的視覺藝術帶孩子看世界，把繽紛活潑的設計作品化為遊戲，以視覺藝術出發，集結五位知名設計師及插畫家作品，讓孩子體驗「會動的平面藝術」，更讓孩子從中思考、移動、拼湊、挖掘。

藝術的視角永遠歡樂多彩，而且充滿著獨特性！從爸媽眼中看到的藝術是這樣，但從孩子的視角看到的右是完全不一樣的世界。藉由法國龐畢度親子工作坊《我的眼睛》，讓孩子在展場中從五位藝術家、五組原創裝置，打開孩子的好奇之眼，在藝術世界裡重新挖掘新觀點與新發現。

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龐畢度兒童藝術工作坊《我的眼睛 - 視覺探索大冒險》

時間 │ 2019.12.25 - 2020.04.05

地點 │ 華山1914文化創意產業園區西4館

年齡 │ 3-12 歲小朋友

立即購票 │ https://bit.ly/2JCjWXpn

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寓教於樂！日本福井超大恐龍首來台

今年年末，聯合數位文創與日本讀賣新聞合作主辦「超．大恐龍展」，在台北華山文創園區大規模引進日本福井縣立恐龍博物館的超大恐龍，完整曝光從日本福井博物館而來的17隻恐龍全身骨骼和12隻身長超過4米大的恐龍，以及與日本頂尖機械恐龍KOKORO品牌合作打造Wyrex暴龍、三角龍、新獵龍等三隻超擬真機械恐龍，絕對讓爸媽和孩子大呼不可思議。

「超．大恐龍展」將以恐龍全身骨骼、化石標本與復原模型的呈現，再透過各時期、各地區最具代表性的恐龍與根據最新研究所復原的震撼機械恐龍等，來介紹恐龍研究的最前線資訊，並探查出構成「恐龍大繁榮」的各式原因，讓爸媽帶著孩子一起認識超大恐龍、一起探索恐龍從誕生到滅絕期間，充滿謎團的生態多樣性。

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《超．大恐龍展》

展覽時間 │ 2019.12.28 - 2020.03.19

展覽地點 │ 華山1914文化創意產業園區西1、西2館

立即購票 │ https://bit.ly/31W5HTC