廚房黑勢力來襲！比利時刀具、法國鍋具掀搶購潮
2019-10-31 09:47
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
黑勢力來襲！這股黑色時尚風潮也正吹向廚房裡，比利時餐廚精品BergHOFF旗下羅恩系列（RON SERIES）年度新品，便主打霧面消光黑，鍋具、刀具、廚房配件一應俱全，同時BergHOFF代理商旺代企業這次更首度攜手全聯福利中心，自11月1日起，全聯各大門市都可以會員福利點加價換購BergHOFF八款商品。
除了BergHOFF旗下羅恩系列外，法國頂級鑄鐵鍋及餐廚用品品牌Le Creuset今年的重量級聯名款「星際大戰」系列，其中的碳凍韓索羅長方鐵烤盤、黑武士典藏鑄鐵圓鍋，以及隔熱墊（死星）/隔熱墊（千年鷹號），也是另一股來勢洶洶的廚房黑勢力。
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旺代企業指出，BergHOFF旗下羅恩系列，除了廚房一定要有的主廚刀、水果刀是熱銷款，今年還推出新品-羅恩中式菜刀，歐系廚刀兼容台式料理慣用的切、片、碎、剁，是專為台灣市場量身打造的第一把家用廚刀。
除了各式的刀具外，BergHOFF旗下羅恩系列還有「雙面竹砧板」、「尊爵黑鑄鐵湯鍋」等明星商品。如使用竹砧板切麵包，一旦完成，只需清空可拆卸的碎屑托盤， 然後將砧板翻過來，反面是防滑的食品級塑料表面，同樣可當一般砧板使用，以便將食材分開處理。而「尊爵黑鑄鐵湯鍋」則可以煮、煎、炒，尤其適合慢火燉煮蔬菜，厚實鍋蓋訴求可確保營養原味不流失，並具備保溫效果，今年則再推出可以一起搭配使用的新品-陶瓷有洞蒸盤，放上蔬菜、海鮮及肉類，放入羅恩鑄鐵鍋恰恰好，只需在鍋中加入適量的水，美味健康的料理一鍋即可搞定。
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