廚房黑勢力來襲！比利時刀具、法國鍋具掀搶購潮

2019-10-31 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



黑勢力來襲！這股黑色時尚風潮也正吹向廚房裡，比利時餐廚精品BergHOFF旗下羅恩系列（RON SERIES）年度新品，便主打霧面消光黑，鍋具、刀具、廚房配件一應俱全，同時BergHOFF代理商旺代企業這次更首度攜手全聯福利中心，自11月1日起，全聯各大門市都可以會員福利點加價換購BergHOFF八款商品。

除了BergHOFF旗下羅恩系列外，法國頂級鑄鐵鍋及餐廚用品品牌Le Creuset今年的重量級聯名款「星際大戰」系列，其中的碳凍韓索羅長方鐵烤盤、黑武士典藏鑄鐵圓鍋，以及隔熱墊（死星）/隔熱墊（千年鷹號），也是另一股來勢洶洶的廚房黑勢力。

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旺代企業指出，BergHOFF旗下羅恩系列，除了廚房一定要有的主廚刀、水果刀是熱銷款，今年還推出新品-羅恩中式菜刀，歐系廚刀兼容台式料理慣用的切、片、碎、剁，是專為台灣市場量身打造的第一把家用廚刀。