頂級珠寶亞洲巡展 珍罕彩色寶石最受藏家青睞

2019-10-31 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 /台北即時報導



又到了頂級珠寶巡展的旺季,寶格麗(BVLGARI)日前就選在上海展出6月於義大利曝光的全新Cinemagia系列作品;無獨有偶,伯爵表(Piaget)也將在11月中旬,在舉辦「Golden Oasis燦金綠洲」珠寶展,為藏家們帶來璀璨的視覺饗宴。

寶格麗與電影界的關係密不可,曾贊助柏林影展、坎城影展、威尼斯雙年展等活動,讓不少創作者、導演或演員的夢想得以實現,就如同這系列珠寶的名稱「Cinemagia」正是義大利文的中的電影和奇蹟組成。移師上海展出也運用了大量的電影元素來裝飾活動會場,讓每一位參與的嘉賓都能感受到猶如經典名片帶來的感動。寶格麗特意選在據歷史感的羅斯福公館舉辦活動,吸引了陳沖、佟麗婭等人捧場,讓現場也是星光熠熠。而此次展品除了Cinemagia系列之外,寶格麗還特別呈獻了在2018年重新切割的Farnese Blue梨形切割藍鑽,增強色彩的吸引力和澄澈度,讓人大開眼界。

