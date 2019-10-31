頂級珠寶亞洲巡展 珍罕彩色寶石最受藏家青睞 2019-10-31 09:23
聯合報 記者
曾智緯
／台北即時報導
又到了頂級
巡展的旺季，寶格麗（BVLGARI）日前就選在 珠寶 展出6月於 上海 曝光的全新Cinemagia系列作品；無獨有偶，伯爵表（Piaget）也將在11月中旬，在舉辦「Golden Oasis燦金綠洲」珠寶展，為藏家們帶來璀璨的視覺饗宴。 義大利
寶格麗與電影界的關係密不可，曾贊助柏林影展、坎城影展、威尼斯雙年展等活動，讓不少創作者、導演或演員的夢想得以實現，就如同這系列珠寶的名稱「Cinemagia」正是義大利文的中的電影和奇蹟組成。移師上海展出也運用了大量的電影元素來裝飾活動會場，讓每一位參與的嘉賓都能感受到猶如經典名片帶來的感動。寶格麗特意選在據歷史感的羅斯福公館舉辦活動，吸引了陳沖、佟麗婭等人捧場，讓現場也是星光熠熠。而此次展品除了Cinemagia系列之外，寶格麗還特別呈獻了在2018年重新切割的Farnese Blue梨形切割藍鑽，增強色彩的吸引力和澄澈度，讓人大開眼界。
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不用羨慕上海或中國的藏家，在11月中旬Piaget也要在台舉辦「Golden Oasis燦金綠洲」珠寶展，靈感源自漠地神秘多彩的斑斕景致，而且在巴黎展出後就受到高度關注。本次最具話題之一的「Play of Lights 光之嬉戲」系列作品，汲取浩瀚蒼穹下湧動奔騰的燦金光影，生動的反映沙漠天際光影變幻之景。其中「耀眼燦星」黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊，就是將一枚稀有的3.03克拉欖尖形切割艷彩黃鑽，比擬為旭日初升的蓬勃朝陽，圍繞於側的放射狀舖鑲鑽石，宛若陽光在清晨薄霧間炫動時的流光。
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