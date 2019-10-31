蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤
2019-10-31 00:14
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
曾推出「痛風蝦爆套餐」的「舞古賀鍋物專門店」，近期開設高雄天祥店。店內同樣提供一系列鍋物套餐。為慶祝開幕，11月也將提供「打卡贈6盎司黑羽雞肉」的優惠活動。
新開幕的舞古賀鍋物專門店天祥店，同樣延續華榮店的簡約風設計風格。店內供應有和風昆布、四川麻辣、蒙古蒜香等6種不同口味湯底。人氣的「痛風蝦爆套餐」，包括有天使紅蝦、小草蝦、貝類、鯛魚片與波士頓龍蝦等食材，雙人套餐價1980元。至於「肉塔山重奏套餐」，則是可用牛小排、霸王牛或松阪豬等自選肉品，搭配日本A5和牛、美國和牛、匈牙利雪藏豬等不同肉品組合，雙人餐售價1,580～2,380元。另外還有澎湃海陸套餐、海陸套餐、和牛套餐等選擇。亦有雪花松阪豬、台灣黑毛豬、紐西蘭小羊肉等單人套餐，售價自300元起。
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