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皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04聯合報 記者劉小川／台北即時報導

史上最潮聯名來了！寶可夢、皮卡丘的粉絲在哪裡？近期有許多的聯名商品，讓不少品牌聯手出擊，業績更是強強滾。手遊、藝術家插畫、電玩相對也帶動了這樣的風向，國際彩妝師品牌植村秀當然也不落人後，吹起了「寶可夢」風，讓我們一同收服它吧！

植村秀宣布與超人氣卡通Poké mon寶可夢，以旗下最夯的皮卡丘為主要對象，推出一款彩繪的「皮卡秀」卡通人物，以象徵電力的金色為主色調，皮卡秀還畫上了橘色腮紅、亮紅唇彩與紫色眼妝，就是皮卡丘去跑趴的變身版，還有愛心閃電尾巴，讓皮卡秀根本就是超可愛。

「皮卡秀」出現在植村秀的眼妝、唇彩、頰彩與彩妝工具上，以獨特的包裝與外盒設計，吸引粉絲搶購。

其中彩妝工具更是焦點商品，有著「彩妝師之手」美譽的#55零刷痕粉底刷皮卡秀金色版本，有著18萬9,000根刷毛，由日本工匠純手工製作，是此次必搶商品，不過沒有單賣，而是搭配無極限超時輕粉底、無極限持久遮瑕筆推出特惠組，百貨卡友價4,050元。

另一款必搶商品不能忽略，就是「放電金皮卡秀睫毛夾」，搭配皮卡秀吊飾，一上架就造成轟動，搶購一空，喜愛寶可夢的粉絲們，千萬別錯過來自植村秀Ｘ最潮Pokémon 聯名，打造妳的專屬潮妝電翻全場。

寶可夢聯名系列商品已在全台17個限定專櫃上市。

SHU UEMURA植村秀限量放電金皮卡秀睫毛夾、500元。圖／植村秀提供
SHU UEMURA植村秀限量放電金皮卡秀睫毛夾、500元。圖／植村秀提供
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植村秀皮卡秀限量聯名彩妝#55零刷痕粉底刷（需搭配組合無單賣）。圖／植村秀提供
植村秀皮卡秀限量聯名彩妝#55零刷痕粉底刷（需搭配組合無單賣）。圖／植村秀提供
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植村秀Ｘ寶可夢系列商品中包含了唇膏、眼影盤、彩妝箱與睫毛夾、卸妝油。圖／植村秀提...
植村秀Ｘ寶可夢系列商品中包含了唇膏、眼影盤、彩妝箱與睫毛夾、卸妝油。圖／植村秀提供
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SHU UEMURA植村秀Ｘ最潮Pokémon聯名彩妝來了。圖／植村秀提供
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SHU UEMURA植村秀皮卡秀限量化妝包、鑰匙圈、貼紙和耳夾。圖／植村秀提供
SHU UEMURA植村秀皮卡秀限量化妝包、鑰匙圈、貼紙和耳夾。圖／植村秀提供
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寶可夢植村秀
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