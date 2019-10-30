皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



史上最潮聯名來了！寶可夢、皮卡丘的粉絲在哪裡？近期有許多的聯名商品，讓不少品牌聯手出擊，業績更是強強滾。手遊、藝術家插畫、電玩相對也帶動了這樣的風向，國際彩妝師品牌植村秀當然也不落人後，吹起了「寶可夢」風，讓我們一同收服它吧！

植村秀宣布與超人氣卡通Poké mon寶可夢，以旗下最夯的皮卡丘為主要對象，推出一款彩繪的「皮卡秀」卡通人物，以象徵電力的金色為主色調，皮卡秀還畫上了橘色腮紅、亮紅唇彩與紫色眼妝，就是皮卡丘去跑趴的變身版，還有愛心閃電尾巴，讓皮卡秀根本就是超可愛。

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「皮卡秀」出現在植村秀的眼妝、唇彩、頰彩與彩妝工具上，以獨特的包裝與外盒設計，吸引粉絲搶購。

其中彩妝工具更是焦點商品，有著「彩妝師之手」美譽的#55零刷痕粉底刷皮卡秀金色版本，有著18萬9,000根刷毛，由日本工匠純手工製作，是此次必搶商品，不過沒有單賣，而是搭配無極限超時輕粉底、無極限持久遮瑕筆推出特惠組，百貨卡友價4,050元。

另一款必搶商品不能忽略，就是「放電金皮卡秀睫毛夾」，搭配皮卡秀吊飾，一上架就造成轟動，搶購一空，喜愛寶可夢的粉絲們，千萬別錯過來自植村秀Ｘ最潮Pokémon 聯名，打造妳的專屬潮妝電翻全場。