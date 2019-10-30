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蔬食商機無限！大豆革命新技術「大豆舞珠」強勢登台

2019-10-30 20:17聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

隨著科技發達，現代人更加注重養身，素食風潮席捲而來。富華公司看準商機，獨家引進豆乳超濾技術（USS）商品，採用類似分離生乳方式，分離豆乳的水份和油份，推出大豆奶油、2款大豆鮮奶油「濃久里夢」及3款豆乳發酵素材「大豆舞珠」。

發表會上，法朋甜點烘焙坊主廚李依錫、Trattoria di Primo餐廳主廚游如龍和富華公司推出多款美饌，吸引消費者目光，例如使用「大豆舞珠」製作的生吐司，口感濕潤讓人驚艷，置放多日依然相當保水。而鮮奶油「濃久里夢」則讓餐點增添濃厚豆香與清爽後韻，用於泡芙內餡，讓人深深著迷。

豆乳超濾技術在日本行之有年，富華公司副總朱志豪分享，過去健康取向的蔬食往往與不美味劃上等號，在USS加持下，為消費者帶來更多元化蔬食饗宴，經過數月的研發測試，這些食材應用層面相當廣泛，遍佈烘焙、湯品、餐飲及甜點等，表現相當傑出，且不光是蔬食餐點，就連運用在葷食上也有不少亮點。

使用豆乳製成的發酵素材「大豆舞珠」，具有絕佳保濕性。圖／富華公司提供
使用豆乳製成的發酵素材「大豆舞珠」，具有絕佳保濕性。圖／富華公司提供
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添加了發酵大豆素材的「豆乳番茄蔬菜冷麵」，讓蔬菜風味更加鮮明。圖／富華公司提供
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