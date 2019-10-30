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diptyque耶誕限定「幸運物」系列 雪球、旋轉燭罩超美

2019-10-30 19:53聯合報 記者陳立儀／即時報導

每年情人節、耶誕節都有許多人選擇diptyque香氛當做禮品，因此diptyque也格外看重「送禮」這件事，今年耶誕限定的「幸運物」限量系列與藝術家Olaf Hajek合作，將世界各地的幸運物化為繽紛圖騰，藉由美好香氛，將好運同時送給對方，除了每年都會推出的香氛蠟燭之外，這次還首度開賣超限量的裝飾雪球，當然也少不了驚喜滿分的耶誕倒數月曆；此外，集結2007～2018年的冷杉（Sapin）香氛蠟燭禮盒12入，可以聞到每一年不同的調香，更是粉絲必收。

2019耶誕限定的3款diptyque香氛蠟燭，紅色、綠色與藍色依據拉丁美洲神話分別對應一款蠟燭，70g售價1,350元、190g售價2,450元，主打款的綠色「蒼松庇佑」結合老虎、月亮、金龜子、珊瑚等圖像，透過西伯利亞冷杉、沒藥、雪松、羅勒、鼠尾草等香調營造被庇佑的氛圍，另有室內香氛噴霧；紅色的「花開鴻運」匯集大象、招財貓、幸運草等圖騰，以玫瑰、丁香、茴香為主要香調；藍色的「琥珀降福」有著燕子、仙鶴、馬蹄鐵等圖案，以琥珀麝香為基調，並添加了放鬆舒緩的天竺葵與薰衣草。

重量達1.5公斤、共有5個燭芯的diptyque琥珀香氛大蠟燭，是體驗品牌經典香味的重量級好物，以紅色代表能量和陽光，琥珀則能驅散厄運。

diptyque耶誕倒數月曆包含了迷你淡香精、淡香水、香氛蠟燭、香氛貼飾、身體乳等25款商品，12月25日耶誕節當天的抽屜裡就是今年主打的「蒼松庇佑」香氛蠟燭70g，僅在diptyque微風信義精品店、SOGO復興館diptyque形象櫃、台中新光三越diptyque形象櫃開賣。

今年diptyque「幸運物」限量系列還納入了多款裝飾禮品，除了有如雪花紛飛的裝飾雪球之外，會隨著燭火點燃後熱氣轉動的旋轉燭罩也很吸睛，上面有5款吉祥護身符的鍍金吊墜，diptyque經典的Nivyne玻璃燭罩換上象徵幸運的石榴紅色，全球限量僅有380個的限量工藝燭蓋更彷彿精緻的珠寶，以上只要是diptyque 190g蠟燭皆可通用。

同時diptyque也推出多款禮盒，包括杜桑（Do Son）香氛禮盒4件裝、車用擴香禮盒及香氛補充包4入、限量淡香精禮盒、限量護手禮盒，另有玫瑰之水、杜桑＆晚香玉等兩款耶誕限量驚喜包。

diptyque 2019耶誕限量驚喜包「玫瑰之水」，售價1,650元。圖／10...
diptyque 2019耶誕限量驚喜包「玫瑰之水」，售價1,650元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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diptyque 2019耶誕限量蠟燭「蒼松庇佑，70g售價1,350元、190...
diptyque 2019耶誕限量蠟燭「蒼松庇佑，70g售價1,350元、190g售價2,450元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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diptyque 2019耶誕限量工藝燭蓋，售價12,500元。圖／10／10 ...
diptyque 2019耶誕限量工藝燭蓋，售價12,500元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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diptyque 2019耶誕限定的「幸運物」限量系列與藝術家Olaf Haje...
diptyque 2019耶誕限定的「幸運物」限量系列與藝術家Olaf Hajek合作，將世界各地的幸運物化為繽紛圖騰。圖／10／10 APOTHECARY提供
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diptyque 2019耶誕限量蠟燭「琥珀降福」，70g售價1,350元、19...
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diptyque 2019耶誕倒數月曆，售價17,500元，包含25款迷你香氛用...
diptyque 2019耶誕倒數月曆，售價17,500元，包含25款迷你香氛用品，12月25日的抽屜裡就是今年主打的「蒼松庇佑」香氛蠟燭70g。圖／10／10 APOTHECARY提供
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diptyque 2019耶誕限量冷杉香氛蠟燭禮盒12入，售價5,200元。圖／...
diptyque 2019耶誕限量冷杉香氛蠟燭禮盒12入，售價5,200元。圖／10／10 APOTHECARY提供
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diptyque 2019耶誕限量旋轉燭罩（不含蠟燭），售價2,400元。圖／1...
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diptyque 2019耶誕限定的「幸運物」限量系列。記者陳立儀／攝影
diptyque 2019耶誕限定的「幸運物」限量系列。記者陳立儀／攝影
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diptyque 2019耶誕限定的3款香氛蠟燭各自與有不同的幸運符號。記者陳立...
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diptyque 2019耶誕限定的「幸運物」限量系列。記者陳立儀／攝影
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diptyque 2019耶誕限量杜桑香氛禮盒4件裝，售價4,500元。圖／10...
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