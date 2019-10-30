大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



11月是百貨挑戰月，除了有百貨周年慶，還有網購大檔「雙11」搶市，面對市場雙重壓力，位於桃園中壢的大江購物中心，打出百貨強力集客業種「餐飲牌」，11/6至11/30集結館內51家餐飲品牌打出「美食版周年慶」，聯名卡友餐飲消費滿1,000元加送180元現金券，再加上首七日來店禮200元，創下百貨餐飲難得一見的38%高回饋率。

大江購物中心指出，餐飲業近年來翻身成為百貨零售業的聚客招財貓，有助於增加

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

來客數進而帶動全館業績。2017年斥資4億改裝打造6千坪的地下遊逛街城，引進許多桃園獨家餐飲品牌，發現有許多沒到過大江的民眾會因為餐飲而來。去年首度推出的「好饗去大江」美食周年慶反應熱烈，今年更動員全館餐飲參與，並首度祭出最高餐飲回饋38%。

此外，各家餐廳同時還有推出買一送一優惠，包括TGI FRIDAYS炭烤豬肋排、PAUL的多款甜點，以及翰林茶棧的國宴珍奶等。新開幕的黃亞細肉骨茶於11/11當天推出原價260元的上等肉骨茶，優惠價110元；勝政豬排的厚切里肌套餐原價430元、首三日特價220元；義式屋古拉爵首三日推出手撕牛肉瑞卡達pizza半價只要124元。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，今年周年慶相對辛苦，大江有近5%的小幅成長。面對11月有百貨周年慶、電商雙11的雙重夾殺，盼藉由餐飲魅力與優勢增加來客數，吸引人潮挹注至其他樓層，這波餐飲高回饋可望帶動全館業績有二位數成長。