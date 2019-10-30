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迎接TAID五十週年！大師級講座網羅5大議題超吸睛

2019-10-30 18:52聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

今年迎來台北市室內設計裝修商業同業公會（TAID）50歲生日，連續第5年舉辦「2019 TAID室內設計國際論壇」，此次邀請33位海外設計師及30多家廠商擺攤設展，參觀人次共計700~800多人，活動現場盛況空前。

「2019 TAID室內設計國際論壇」延續傳統，邀請國際級大師演講，提供最新國際建築暨室內設計最新趨勢，孫因理事長分享，TAID走過50多年，此次以「社會關懷」為主軸，搭配「舞動台北·善念設計」主題，結合會員、公部門、室內設計產業及學術界力量，全數回饋台灣。

今年參展廠商以TOTO台灣最為吸睛，展出最新全自動馬桶「NEOREST NX2」，每個要價42萬元，成功抓住眾人眼球。辰珈北區經銷商陳宗德表示，TOTO全自動馬桶配備專利「きれい潔淨美技術」，每次使用能將馬桶及噴嘴除菌，提升使用者舒適度，目前主要客群鎖定金字塔頂端高消費客群，深受豪宅設計師喜愛，目前全自動馬桶佔整體銷售額7~8%左右。陳宗德透露，近期剛完成文華東方酒店委託案，房內裝設100個25萬元全自動馬桶，提供房客絕佳入住體驗。

另大亮點為創意玩家推出的「SPC牆板」，完美呈現大理石仿真紋路及質感，目前花色共130種，建材120 X 240公分，具備耐磨、快速裝修、防水等特性，0.9坪售價6000元，為設計師提供多樣化選擇。

室內設計廠商展出各式品項，吸引眾多民眾參觀。記者徐力剛/攝影
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仿大理石紋路「SPC牆板」，裝修快速便利。圖/創意玩家提供
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TOTO 超高級全自動馬桶，每個要價42萬元。記者徐力剛/攝影
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馬桶
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