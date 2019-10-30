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400年古蹟化身夜間打卡勝地！高知城「光之祭典」登場

2019-10-30 18:19聯合報 記者陳睿中／即時報導

世界知名光影藝術團隊「teamLab」所打造的「teamLab 高知城光之祭典2019-2020」，將於今年11月8日起照亮高知城。民眾將可看見巨大的卵形燈飾、漂浮發光球體等光影藝術。另外還推出「觀光特派員」方案，只要符合資格，就有機會獲得免費的入場券及天閣入場券。

已經擁有400餘年歷史的高知城，與大阪城、高田城並列「日本三大夜城」之一。而「teamLab 高知城 光之祭典2019-2020」活動時間自11月8日至2020年1月13日期間舉行，藉由大型互動裝置藝術與城牆間的聲光呼應，將高知城化身為大型光影藝術空間，天守閣內也會特別於夜間開放。

包含高知城二之丸及三之丸內，將會設有幾乎與人同高的巨大卵形燈飾以及漂浮的發光球體，受到外力震盪時核心產生的色彩及聲音變化，正與總長500公尺的城牆、樹木至本丸天守閣互相呼應。另外天守閣內長廊也有作品展示，從城外到城內，共有9處觀看重點。

11月7日前，祭典成人早鳥優惠價1,000日圓，當日券則為1,100日圓，另有學生與孩童票價，天守閣入場券則為400日圓。自即日起至11月15日期間申請，並在12月期間入住高知市內且參與貼文活動，符合資格者，就有機會獲得總價值1,500日圓的入場套票，限額30名。

teamLab 高知城光之祭典2019-2020，將於11月8日登場。圖／高知縣...
teamLab 高知城光之祭典2019-2020，將於11月8日登場。圖／高知縣提供
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