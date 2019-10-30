星戰迷買起來！LEVIS X STAR WARS玩聯名 R2-D2都來了

2019-10-30 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



運動與牛仔品牌玩心大開！這次找來電玩及電影跨界聯名，經典丹寧LEVI’S宣布與迪士尼及盧卡斯影業合作，打造星戰電影史特別版聯名系列；而PUMA則與80年代風靡全球的電玩指標「TETRIS 俄羅斯方塊」，雙方攜手推出聯名限定服飾及鞋款。

LEVI’S將品牌最受歡迎的服飾及配件和《星際大戰》三部曲中的主要角色相互融合，像是經典角色黑武士、銀河帝國風暴兵、丘巴卡、機器人夥伴R2-D2與C-3PO等通通躍上服飾；丹寧外套及501丹寧褲以獨特水洗或滿版星際銀河船艦作為設計，此外，鉚釘上的文字及褲款口袋印刷亦融入光劍黃，甚至讓星戰迷朗朗上口的電影名言「I am your father」以及丘巴卡的「GGWWWRGHH!!!!」，都以印製或刺繡的方式呈現在單品上。全系列商品將於11月1日於全台指定櫃點及網路商城同步發行。

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而運動品牌PUMA近年不時與經典電玩合作，今年與七年級生電玩回憶音速小子打造復刻版鞋履後，日前再宣布與「TETRIS 俄羅斯方塊」攜手打造 PUMA X TETRIS 聯名限定服飾及鞋款。

PUMA 特別選定同樣誕生於1980年代的RS (Running System) 鞋款翻玩設計，純白鞋面運用網層、麂皮及皮革等異材質拼接覆層，鞋側彎刀使用淺藍線條勾勒曲線，鞋跟加入俄羅斯方塊的色彩積木點綴潮流底蘊。另一款 PUMA RS-X by TETRIS 外型前衛帥氣，純黑鞋面搭配亮橘線條彎刀，鞋底同樣置入 RS 科技機能並以俄羅斯方塊的多樣色彩拼接造型，鞋後跟利用錯視巧思打造方塊落下動態效果，為鞋款注入俏皮趣味。