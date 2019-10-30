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皇室藝術品般的氣墊粉餅！雪花秀七寶搪瓷工藝打造彩妝

2019-10-30 17:38聯合報 記者劉小川／台北即時報導

藝術品的雋永，在於人們對於作品的欣賞外，最重要是一分令人景仰的精神所在，韓國頂級美妝保養品牌「Sulwhasoo雪花秀」將傳承與發展文化藝術結合於品牌，打造屬於自己的產品風格，當然每一件產品，如同藝術品般的令人驚艷。

為保存發揚韓國藝術文化，雪花秀連續17年也攜手韓國傳統工藝巨擘或藝術家，融合傳統工藝與當代美學，在節慶時，推出限量彩妝，向精緻藝術致敬。

今年的雪花秀，邀請到了被韓國勞動部列為韓國巨匠七寶搪瓷工藝大師Noh, yong sook（中譯: 盧鏞淑），以皇室畫作題材「岩石牡丹圖Seokmorando」為設計靈感，此圖象徵財富與長壽，用來製作搪瓷，更顯雍容華貴。

七寶搪瓷工藝是以釉彩上色為主，製作工序繁複精細，運用金屬作為基底，將細銅掐絲成各種精美的圖案花紋，再將玻璃釉粉溶於水後形成的黏性釉彩填入作品的絲紋空隙中。所謂七寶正是佛教中的七寶：黃金、白銀、璃、頗梨、硨磲、珍珠、琥珀，而釉彩顯色就如同珠寶光澤感，讓人更佩服這精湛的工藝之美。

以下是Sulwhasoo雪花秀用璀璨華麗的七寶搪瓷，打造2019節慶限量彩妝系列。

花釉香粧盒—2019限量版

粉盒中一朵映襯香檳金的牡丹，像是開啟了富貴的開端，細膩的粉質，就如同羽毛般讓人舒心。粉體富含「高麗人蔘花精萃」與「梅花精萃」，強化肌膚修復力與防禦力並結合「聚光亮彩粉體科技2.0」，再將珍珠亮采複合物，使肌膚看起來光澤度與自然感都輕鬆駕馭，亦可作為蜜粉來使用，讓妝容完整度更上一層。

花釉彩妍盒—2019限量版

粉嫩牡丹，就像揭開序幕的少女般，給予溫柔與呵護，充滿內斂氣質的青瓷藍為底色，更讓人為之動容。內含米色、粉色、柔和珊瑚色以及珊瑚色，更讓肌膚，就像是透出來的自然紅潤感，另添加萃取自梔子果、薯根粉與紅椒粉的天然色彩粒子，細緻又服貼的粉感，讓妳自然而然透出鮮嫩好氣色。

臻顏逆齡氣墊粉霜─2019限量版

以香檳金與豔紅牡丹對比，就如同女人的剛強與溫柔感，更鮮明的自己，讓自己在每次開啟粉盒，就開啟了優雅的自己。蘊含「赤松精萃」、「梅花凝萃」，讓妳邊上妝邊保養，讓老化肌膚問題，透過上妝，讓自己更年輕，同時提升肌膚透明度、瑩亮度，宛如天生母胎美肌的勻亮光澤。

Sulwhasoo雪花秀臻顏逆齡氣墊粉霜─2019／#21色（限量180組）、2...
Sulwhasoo雪花秀臻顏逆齡氣墊粉霜─2019／#21色（限量180組）、2,580元。 圖／Sulwhasoo雪花秀提供
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Sulwhasoo雪花秀花釉香粧盒-2019 / #1明亮色、#2自然色／2色可選（限量140組）、5,380元。圖／Sulwhasoo雪花秀提供
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韓國巨匠七寶搪瓷工藝大師盧鏞淑，演繹精湛工藝，為雪花秀打造專屬精湛粉盒。圖／Sulwhasoo雪花秀提供
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Sulwhasoo雪花秀以皇室畫作題材「岩石牡丹圖Seokmorando」為設計...
Sulwhasoo雪花秀以皇室畫作題材「岩石牡丹圖Seokmorando」為設計靈感，此圖象徵的財富與長壽。圖／Sulwhasoo雪花秀提供
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