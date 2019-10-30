台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它
2019-10-30 17:33
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
台北市東區40年的老飯店「台北馥敦南京館」，繼今年8月與大陸建設簽訂合作開發契約，打造全台首間獲核准通過的飯店危老重建第一案，並正式宣佈和國際五星酒店品牌─凱悅國際酒店(Hyatt)完成簽約，將引進凱悅旗下時尚五星酒店品牌「尚萃」(Hyatt Centric)，預計2024年完工，以「台北凱悅尚萃酒店」展現全新風貌。據了解，馥敦飯店南京館將於2019年10月31日熄燈進行改建，11月14日開始拆除。
台北馥敦飯店南京館改建後，將規劃為「酒店」加「精品宅」兩棟大樓25層樓，酒店部份由凱悅集團營運管理，共有220~240間客房，目標平均房價約8,000元；頂級住宅則定位為國際級酒店式公寓的「精品宅」，預計會130戶，每戶30~50坪，每坪價格上看150萬。這兩棟大樓外觀及「精品宅」內的室內設計，皆特別延聘義大利「寶格麗」(Bulgari)知名設計大師Antonio Citterio設計。
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台北馥敦飯店陳文榮董事長表示，「國際連鎖飯店管理已經是台灣飯店業界的趨勢，很榮幸可以和凱悅聯手引進尚萃(Hyatt Centric)，並攜手大陸建設公司合作開發，希望可以為南京商圈帶來全新型態五星級飯店體驗。」凱悅國際酒店管理公司地產及發展副總裁張知浩指出，凱悅國際酒店看中馥敦南京館的絕佳地理位置，且台北馥敦飯店擁有無可挑剔的服務品質，「從小細節即可感受到業主的用心及講究，也是我們決定和台北馥敦飯店合作的很關鍵的因素」，因此，決定將全台第一家「尚萃」(Hyatt Centric)引進台灣。
台北馥敦飯店為因應南京館的重建時期，復北館於2014年重新設計改裝，並更名為馥寓，整體設計主打輕奢花園風，並針對女性客群提供貼心服務。2019年改裝復南館，將硬體全面升級，吸引商務及自由行的旅客。
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