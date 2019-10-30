全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起
2019-10-30 17:32
聯合報 記者黃筱晴
／即時報導
看好消費者對餐廚用品想要嚐鮮的心理，且發現熱愛下廚的男性越來越多，全聯即將從11月起推出全新福利點換購活動，自2019年11月1日至2020年1月16日止，全聯福利卡友只要扣200/500/1000福利點，即可以339元起的價格加價換購比利時BergHOFF羅恩刀具指定商品一款，價格等於最低1.2折起，每款數量有限，換完為止。
BergHOFF羅恩刀具最大特色就是一體成型黑把設計，採用鉻-鉬-釩等元素，增強刀體鋼性，刀刃採用不沾塗層加鈦塗層設計，具備耐酸鹼、抗侵蝕特性，不易耗損延長刀具使用壽命。空心握柄設計舒適不滑手、平衡性佳，還能有效隔熱、方便拿取。時尚霧面消光黑外型，更是黑色控、設計迷的必入手刀款。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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此次參與換購活動的羅恩刀具系列共有中式菜刀、日式刀、蔬菜刀、水果刀、麵包刀、雙面竹砧板、三段式磨刀器、木刀座8款品項，每款都是廚房必備的實用熱銷款。其中最推薦今年新推出的羅恩中式菜刀，歐系廚刀兼容台式料理慣用的切、片、碎、剁功能，是品牌專為台灣市場獨家量身打造的第一把中式菜刀，1,000福利點加價499元即可換購。
全聯近年持續推出集印花與福利點換購活動，而限定福利卡卡友參與的福利點換購活動，通常會搭配入門商品，換購價格也更親民，等於是回饋會員卡友輕鬆入手實用單品。
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