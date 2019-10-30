全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



看好消費者對餐廚用品想要嚐鮮的心理，且發現熱愛下廚的男性越來越多，全聯即將從11月起推出全新福利點換購活動，自2019年11月1日至2020年1月16日止，全聯福利卡友只要扣200/500/1000福利點，即可以339元起的價格加價換購比利時BergHOFF羅恩刀具指定商品一款，價格等於最低1.2折起，每款數量有限，換完為止。

BergHOFF羅恩刀具最大特色就是一體成型黑把設計，採用鉻-鉬-釩等元素，增強刀體鋼性，刀刃採用不沾塗層加鈦塗層設計，具備耐酸鹼、抗侵蝕特性，不易耗損延長刀具使用壽命。空心握柄設計舒適不滑手、平衡性佳，還能有效隔熱、方便拿取。時尚霧面消光黑外型，更是黑色控、設計迷的必入手刀款。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此次參與換購活動的羅恩刀具系列共有中式菜刀、日式刀、蔬菜刀、水果刀、麵包刀、雙面竹砧板、三段式磨刀器、木刀座8款品項，每款都是廚房必備的實用熱銷款。其中最推薦今年新推出的羅恩中式菜刀，歐系廚刀兼容台式料理慣用的切、片、碎、剁功能，是品牌專為台灣市場獨家量身打造的第一把中式菜刀，1,000福利點加價499元即可換購。