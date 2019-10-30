登記抽籤才能買！「IKEA X Off-White限量系列」又來了

2019-10-30 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



繼今年5月IKEA與Off－White品牌創辦人兼設計師Virgil Abloh發行「KEEP OFF」地毯引爆排隊搶購熱潮之後，雙方攜手打造的「MARKERAD」完整聯名系列終於將在11月限量登場，包括購物袋、沙發床、收納櫃、織品、工具箱、鏡子、時鐘、燈飾等共15款限量家具、家飾品，本次購買採線上登記抽籤制，11月1日下午2點起開放登記，中獎的消費者需至實體店面結帳取貨。

IKEA、Off－White聯名的「MARKERAD」系列原始構想是探索千禧世代第一次離家時的基本居住需求，Virgil Abloh表示「本系列的精神是為低調的無名小物增添藝術感，可以把藝術品掛在牆上，也可以用同樣的方式讓藝術氣息滲透到椅子、桌子、地毯等物品中，重點是突顯那些默默無聞，平常雖會使用但不會注意到的日常符號」，例如在普通餐椅的其中一支椅腳上加上日常會使用的門檔，創造出截然不同的作品。

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由Virgil Abloh親自參與設計的「MARKERAD」系列，充滿了他的註冊商標－引號，商品中可以看到斗大的標語或是生產年份等字樣，每項創作都有希望傳達的潛在訊息，帶點諷刺及幽默，其中最吸睛的莫過於巨型IKEA發票地毯，以IKEA發票為靈感，Virgil Abloh認為IKEA收據本身就是一個辨識度很高的物件，因此將它變身為一種藝術，無論當做地毯或掛毯都能展現IKEA特色；另一款綠色長毛地毯則標註著「當心草地濕滑」標語，帶著Virgil Abloh一貫的趣味。

紅遍時尚圈的IKEA FRAKTA購物袋，獨特的外型在Virgil Abloh心中宛如雕塑藝術品，他也將這個想法直接表現在包身的「Sculpture」印刷字樣上，IKEA MARKERAD環保購物袋保留了FRAKTA的經典輪，但以柔軟耐磨的再生紙為材質重塑，兼具環保與設計的創意。

「MARKERAD」系列也有趣味家飾品，例如以3D列印為靈感來源的時鐘，採用全白的簡約設計，表面以白字印上了「TEMPORARY」，承襲Virgil Abloh一貫獨特的字樣設計，也凸顯出時間的反差與衝突性；MARKERAD 背光式圖片將蒙娜麗莎畫像加上燈箱，更加模糊了藝術品與家飾品的界線，向達文西的經典之作致敬。