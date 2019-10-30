「卡娜赫拉的小動物」棒棒糖超萌 7-11、康是美獨賣
2019-10-30 16:49
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
繼「卡娜赫拉的小動物」聯名店之後，7－ELEVEN又推出萌翻一票粉絲的「卡娜赫拉的小動物」大頭棒棒糖，粉紅兔兔、P助各有3款表情，立體大頭造型超可愛，每支售價69元，僅在7－ELEVEN、康是美獨賣，據說因為賣得太狂，可能要多跑幾家門市才買得到。
7－ELEVEN還專為螞蟻控舉辦世界巧克力大賞，即日起至11月19日巧克力大賞專案架任選第2件6折，獨家推出的商品GOVIDA巧克力醬黑巧克力磚、GOVIDA榛果牛奶巧克力磚、GOVIDA盒裝巧克力醬黑巧克力、GOVIDA盒裝焦糖牛奶巧克力、明治Meltykiss綜合巧克力禮盒、歐維氏寶石薄片巧克力等，其中M＆M’s精選片裝牛奶巧克力、精選片裝薄荷脆心巧克力、精選片裝杏仁巧克力、精選片裝花生巧克力除了在巧克力印上M&M’s肖像造型，撥開之後還可發現M&M’s經典巧克力粒的趣味驚喜。
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